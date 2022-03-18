中美元首今晚會談　恒指兩日累彈逾3000點後料先行整固｜巨子早評

股市近日急跌急升，受到俄烏戰局引發市場對中美兩國關係的憂慮所影響，市場焦點落在今晚中美元首將舉行電話會議，中國國家主席習近平及美國總統拜登，將就兩國關係和雙方共同關心問題交換意見。恒指連續兩日錄超過一千點升勢，累計升逾3000點，重上二萬一大關收復之前3日跌市累計跌幅的失地，隔晚中概股回落，加上投資者亦在中美會談前入市態度審慎，相信恒指會於二萬一水平先行整固。



繼日前中美羅馬會談後，今晚兩國元首決定電話會議，兩位領導人將討論管理兩國之間的競爭，俄羅斯對烏克蘭的戰爭及其他共同關心的問題。今次是俄烏戰爭已開打了近一個月以來，兩國元首首次會談，投資者入市態度料趨審慎，同時恒指兩日急升後，亦有先行整固壓力。

俄烏戰局上，本周多次傳來快將達成停火協議的消息。同時，俄羅斯以美元支付債息，金額合共1.17億美元，花旗據報亦已收到俄羅斯政府的付息，該行正檢查並將轉賬至持債人，亦略緩市場對俄羅斯債務違約的擔心。

雖然英美兩國接力加息，不過市場早有預期，隔晚美股低開高走，連續第三日向好。（資料圖片）

美英接力加息壓通脹 日本央行今早料重申低息

主要央行貨幣政策上，美國聯儲局三年來首次啟動加息周期後，英倫銀行昨晚亦連續第3次會議加息，加息由0.25厘，將指標利率至0.75厘。今早日本央行亦會議息，不過市場預期不會有大變化，會重申維持極低息及寬鬆政策。

國際油價抽高超過8% 重上一百美元大關

雖然英美兩國接力加息，不過市場早有預期，隔晚美股低開高走，連續第三日向好。國際油價抽高超過8%，重上一百美元大關，其中布蘭特期油飆8.79%，收報106.64美元。

中國平安業績弱 盈利倒退近30%

中國平安業績反映續受內房華夏幸福債務問題影響，集團去年純利按年跌29%至1016.18億元人民幣(下同）。公司指出，全年減值華夏幸福資產432億元，撇除已在上半年減值的359億元，即下半年再減值73億元。平保減值華夏，對純利影響金額為243億元，對營運利潤影響金額為73億元。

同時主營保險業務表現遜色，新業務價值按年挫23.6%遜預期，主要受儲蓄型產品佔比上升導致新業務價值率跌，和代理人數下跌影響。另外，去年總投資收益率為4%，按年下跌2.2個百分點。雖然主業及投資收益欠佳，不過派息方面，平保全年股息升8%至2.38元。