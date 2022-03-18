恒生指數跌幅收窄至不足400點　碧桂園孖寶皆向下｜持續更新

港股本周來回地獄又折返人間，周三及周四合共爆升3000點，到了今日﹙18日﹚投資者關注反彈浪潮能否繼續，不過，隔晚中概股收盤普遍回落，金龍指數回落4.59%，料大反攻的科技股要「回一回氣」。

【13:29】港股跌幅午後收窄

港股跌幅在午後收窄至不足400點，恒指最新報21138點，跌362點，國指報7239點，跌167點，科指報4367點，跌205點。

內房股回落，碧桂園（2007）跌3.1%，碧桂園服務（6098）挫6.6%，報36.25元。

[12:15]恒指挫512點

港股連升兩日後，今日半日下挫，恒指挫512點或2.38%，報20988點；國指挫241點或3.26%，報7166點；科指挫5.59%，報255點，報4317點。大市成交額917億元。

昨日升逾兩成的碧服﹙6098﹚挫9%，報35.3元，成表現最差藍籌股。另外，藥明生物﹙2269﹚、京東、阿里健康﹙0241﹚挫逾8%。

科技股回軟，美團、網易、阿里、小米、騰訊分別挫7.7%、6.8%、6.2%、5.7%及4%。

李寧﹙2331﹚績後挫6.3%。

舊經濟股表現亮麗，中海油及九置分別升逾3%，表現冠藍籌。

長和系績優，長實﹙1113﹚及長和﹙0001﹚分別升2.9%及2.6%。

政府再推抗疫救市措施，太興集團、譚仔及敘福樓集團分別升11.1%、9.8%及7.3%。

[11:15] 餐飲股起哄

政府宣布重推保就業計劃，金額最多310億元，料惠及130萬名僱員，餐飲等本地股份造好。

太興﹙6811﹚、譚仔﹙2217﹚、敘福樓集團﹙1978﹚及稻香﹙0573﹚升9.3%、8.9%、7.3%及5%。

國泰﹙0293﹚升2.8%。

恒指現挫469點或2.23%，報21021點，科指更挫220點或4.82%，報4352點。

[10:49]港股挫350

恒指暫跌350點或1.63%，報21151點；國指跌165點或2.23%，報7242點；科指跌163點或3.57%，報4409點。大市成交額667億元。

藥明生物挫8.3%，報51.9元，為表現最差藍籌股。

科技股跌勢稍加大，京東、網易、美團、阿里、騰訊分別挫7.2%、6.8%、5.9%、5.5%及3.89%。

[09:56] 譚仔升8%

林鄭預告調整防疫措施，政界倡4月有序復常，並放寬戶外活動限聚。譚仔國際﹙2217﹚升8.1%，報2.54元。

[09:50] 港股低開逾200點

恒指報21264點，跌236點或1.1%；國指報7279點，挫127點或1.72%；科指報4430點，挫142點。大市成交額320億元。

網易﹙9999﹚瀉7.23%，成表現最差藍籌。另外，京東、阿里、騰訊分別瀉4.95%、4.75%及3.48%。

中海油大升4.2%。

另外，本地地產股造好，九置﹙1997﹚及長實﹙1113﹚升逾2%。

[09:20] 港股低開268點

港股低開，恒生指數開報21232點，挫268點或1.25%；國指開報7281點，挫125點或1.7%；科指開報4442點，挫130點或2.84%。大市成交額35億元。

近日大反攻的科技股普遍回軟，美團﹙3690﹚低開4.58%、阿里﹙9988﹚低開4.75%、騰訊﹙0700﹚低開2.56%。

碧桂園﹙2007﹚及碧服﹙6098﹚分別低開1.25%及1.8%。

油價造好，重上100美元大關，三桶油上揚，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚升1%。

本港首間特殊目的收購公司(SPAC)AQUILA ACQ-Z（新上市編號：07836）今掛牌，每股A類股份10元。