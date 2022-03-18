科指跌近4%　京東美團阿里跌逾半成　港地產股逆市造好｜持續更新

港股本周來回地獄又折返人間，周三及周四合共爆升3000點，到了今日﹙18日﹚投資者關注反彈浪潮能否繼續，不過，隔晚中概股收盤普遍回落，金龍指數回落4.59%，料大反攻的科技股要「回一回氣」。

[10:49]港股挫350

恒指暫跌350點或1.63%，報21151點；國指跌165點或2.23%，報7242點；科指跌163點或3.57%，報4409點。大市成交額667億元。

藥明生物挫8.3%，報51.9元，為表現最差藍籌股。

科技股跌勢稍加大，京東、網易、美團、阿里、騰訊分別挫7.2%、6.8%、5.9%、5.5%及3.89%。

[09:56] 譚仔升8%

林鄭預告調整防疫措施，政界倡4月有序復常，並放寬戶外活動限聚。譚仔國際﹙2217﹚升8.1%，報2.54元。

[09:50] 港股低開逾200點

恒指報21264點，跌236點或1.1%；國指報7279點，挫127點或1.72%；科指報4430點，挫142點。大市成交額320億元。

網易﹙9999﹚瀉7.23%，成表現最差藍籌。另外，京東、阿里、騰訊分別瀉4.95%、4.75%及3.48%。

中海油大升4.2%。

另外，本地地產股造好，九置﹙1997﹚及長實﹙1113﹚升逾2%。

[09:20] 港股低開268點

港股低開，恒生指數開報21232點，挫268點或1.25%；國指開報7281點，挫125點或1.7%；科指開報4442點，挫130點或2.84%。大市成交額35億元。

近日大反攻的科技股普遍回軟，美團﹙3690﹚低開4.58%、阿里﹙9988﹚低開4.75%、騰訊﹙0700﹚低開2.56%。

碧桂園﹙2007﹚及碧服﹙6098﹚分別低開1.25%及1.8%。

油價造好，重上100美元大關，三桶油上揚，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚升1%。

本港首間特殊目的收購公司(SPAC)AQUILA ACQ-Z（新上市編號：07836）今掛牌，每股A類股份10元。