平保︰房地產投資處合理區間　目前股價被低估

受內房華夏幸福相關投資減值影響，中國平安（2318）去年純利按年跌29%至1,016.18億元人民幣。

就內房問題，中國平安首席投資執行官鄧斌指出，公司房地產投資佔比約5.5%，處於合理區間，當中約一半是以長期收租為目的，能為公司帶來穩健的投資收益。同時，公司資產配置採取多方向、分散風險原則

問及股價低迷時，聯席首席執行官姚波以「穩健增長、持續回報及改革創新」形容公司去年表現，管理層關注的是公司基本面的發展，公司股價除了因為受壽險行業正面對週期性挑戰拖累外，還受多項因素影響，例如疫情、資本市場氣氛及俄烏戰爭等，且中港多隻藍籌股、「白馬股」也受壓。

他續稱，目前中國平安股價確實被低估，強調對平保前景十分有信心，會做好基本面，也會持續提高分紅及回購股份，讓市場最終發現公司價值。

平保目前已經執行了39億元的回購額。該股暫報56.75港元，升2.6%，市賬率僅1.1倍。