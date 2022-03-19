港股反彈逾3000點　仍具吸引力　目標劍指24000點｜伍禮賢

上周本欄以「大市終極低部在何方」為題，對比本輪大市與2008年、2015年兩輪跌勢比較，指出大市雖或仍有短線跌幅，但中長線投資價值已逐步顯現。而本周大市一度下探至最低18,235點後，終現絕地大反擊，連續反彈兩日，累計從低位彈超過3,200點。雖然周五出現回吐部分反彈幅度，惟亦可視為連彈兩日後的正常修正。

來到目前階段，不少投資者可能會感到進退兩難，畢竟大市已有一定反彈幅度。那麼究竟繼續追貨還是先行獲利？本周筆者繼續用數據嘗試作出分析。

伍禮賢指出，本輪反彈港股有機會重上23000至24000點。（資料圖片）

從過去十二個月的靜態市盈率來看，恒指在本周跌至18,235點時，所對應的靜態市盈率為近二十年來的新低位，約6.6倍。這個數值相比2008年金融危機時更為低，當時最低約為7倍。若以未來十二個月的動態市盈率來看，恒指在18,235點對應約8.8倍，這個數值雖然比2008年的7.6倍為高，但仍處於近14年的絕對低位。上周分析過，本輪港股跌勢，在目前現有基本面之下，理應不具備2008年更低的估值。而經歷本周反彈後，恒指的靜態及動態市盈率約為7.7倍及10.3倍。

料日前低位已為中期底部

若然從指數的市帳率來看，恒指本周低位18,235點對應約0.72倍，這是在過去20年中首次向下較遠偏離1倍的位置。而之前恒指曾有三次逼近或輕微跌穿1倍，分別發生在2008年金融危機、2015年下半年股災，以及2020年疫情剛起步的階段。而之前的三次均在1倍附近受到支持，並形成反彈。而經歷本周反彈後，恒指的市帳率約為0.85倍。若然恒指以1倍市帳率作為反彈目標，那麼指數有機會上望23000至24000點水平。

筆者認為，本輪恒指調整，四周多時間累積最深跌幅近6,600點，較大程度上，並不是反映內地行業監管、美國加息或者本地疫情等的因素，因為這些因素屬於長期因素，不可能在短時間內大幅引發市場恐慌。而大市短暫而劇烈的下跌，正是反映烏克蘭戰火、中概股退市等突發性、具較大衝擊力的因素。而對於這兩個因素，烏克蘭戰火短期內再變得更差的情況，似乎未能看到；而中概股退市，現時中美雙方表現出來的信息似乎取得進展。

在這樣的局面，以及剛才所分析現時估值仍然偏低的情況下，恒指本周低位18,235點，較大機會成為中期的一個底部。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份