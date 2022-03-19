恒指全周波幅3400點　利淡出盡終見底? 　專家教路看呢一個指標

港股終止連續四周跌浪，全周走勢可謂「來回地獄又折返人間」，高低波幅逾3,400點。在俄烏戰爭、中概股退市及內地經濟增長壓力等負面因素交織下，恒指周初連續兩日狂瀉千點、連環失守二萬及一萬九大關，創逾六年新低。不過轉捩點在國務院副總理劉鶴主持的金融穩定發展委員會會議上，穩定市場信心，刺激恒指報復性反彈，兩日間共抽升逾3,000點，重上二萬一。



港股面對數年來最急的跌浪與升勢下，恒指到底是否見底，市場尚未有共識，專家教路判斷大市見底，除了要關注俄烏局勢及中概股退市風波之外，同時要留意本港的資金流向指標，即是港匯的走向，估計要港匯重回7.81水平以下，亦即是2月底水平，方算是首個回穩訊號。



恒指急升超過1600點 歷來第四大升市

恒指經歷連續四周跌浪，下試六年低位後，本周終迎轉捩點。周三（16日）國務院副總理劉鶴主持金融會議，在宏觀經濟、中概股及內房債務等多方面，回應市場憂慮，帶動恒指午後抽升，全日急升超過1,600點，重上二萬大關，以點數計創下歷史來恒指第四大升市。

總結一周市況，恒指全周高低波幅超過3,400點，最終累升4.18%或858點，收報21412點，終止過去連續四周跌浪。升幅最大兩間藍籌都是科網股，京東及美團全周各升15%及13%。

港股轉捩點在國務院副總理劉鶴主持的金融會議上，穩定市場信心，刺激恒指報復性反彈，以點數計創下歷史來恒指第四大升市。（Reuters）

恒生科指單日抽升逾20% 史上最急

恒指科指本周谷底反彈，單日抽升逾20%，是面世一年多以來最大單日升幅。全周累升5.6%。

本周股市出現金融危機以來最異常的波動，無論是升幅或是跌幅之急，都納入近年最強勁的名單之上。劇震背後反映的是烏克蘭地緣政局多變，市場擔心美國擴大制裁範圍，殃及中國資產，大國博奕將市場負面情緒放大。

港匯受壓創逾兩年低，兌美元跌至7.83水平，加劇港股面對資金外流的預期。（資料圖片）

資金流方面，港匯受壓創逾兩年低，兌美元跌至7.83水平， 因美國步入加息周期，今年全年加息或達7次之高，對環球資金流加快流出新興市場，港匯走弱加劇港股面對資金外流的預期。

葉尚志：股市見底還看港匯能否止跌

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，現時市場對俄烏局勢的看法有好轉，同時國務院副總理劉鶴主持的會議，明顯扭轉市場信心，相信目前股市利淡因素已經出盡。

不過，港股兩日內明顯抽升逾3,000點，主要由於情緒急劇轉變所致，但是市場情緒極易波動，要入市前更應關注實際的資金狀況，特別是關注港匯的走勢。

回看恒指本周急跌至六年低位時，港匯一度跌穿7.82水平，在周一港匯低見7.8308，創逾兩年低，除了反映美國踏入加息周期，同時亦印證本港的港元計價資產有資本外流的情況。

因此，要確認港股已經見底，一個較重要的指標是要看港匯能否回升，估計港匯要重返7.81水平以下，才可以發出首個回穩訊號。

第一上海首席策略師葉尚志認為，要確認港股已經見底，一個較重要的指標是要看港匯能否回升。（龔嘉盛攝）

分段吸納增長股 大市成交增利好港交所

市況波動下，葉尚志建議投資者分段吸納增長股，同時要留意股份流動性，因為現時市場對本港是否有資金外流的問題, 仍是抱有懷疑，選股上需要選擇流動性高的股份為上。當中包括港交所（0388）、騰訊（0700）以及比亞迪（1211），主因三股都具結構性增長概念。

港交所近期受負面消息困擾，例如旗下的倫敦金屬交易所業務（LME）以維持市場穩定為由，一度暫停鎳期貨買賣。不過他認為LME業務貢獻佔比細，負面影響其實十分有限，市場看法過分負面。同時認為港股近期成交額急升，反而對港交所有實際收入貢獻。