恒指「V彈」見史上第四大升市　美國三年來首加息｜巨子一周精選

今周美國走入貨幣政策正常化里程碑，聯儲局三年來首次啟動加息周期，彼岸的英倫銀行亦連續三次會議皆加息，反映即使眼下俄烏戰局未平息兼觸發金融市場劇震，西方國家仍決意開始收水，以應付數十年來罕見的高通脹。



港股作為一個典型的資金市，在主要央行步加息周期、俄烏戰爭、中概股退市及內地經濟增長壓力等負面因素交織下，恒指一度跌至六年低位。不過，周內國務院副總理劉鶴主持金融會議，扭轉市場低迷情緒，刺激恒指單日抽升超過1,600點，重上二萬大關，以點數計創下歷史來恒指第四大升市。



1、美國進入加息周期 美聯儲難以兼顧經濟與通脹｜巨子點評

聯儲想要兼顧經濟與通脹，但是卻難以兼顧經濟與通脹。最終的結果可能是，美國經濟陷入「滯脹」：通脹居高不下、經濟增速放緩。（閱讀更多）

2、中美監管機構日內連環發聲 中概股一錘定音言之尚早｜巨子點評

中美官方的連環發話，雖然能為投資市場帶來一絲暖意，不過從雙方的對話內容看，透露的仍然是重申談判持續，尚未告一段落而已。中美監管部門積極商談之際，美國國會早已通過中概股除牌令限期由3年縮短至2年，即是將「死線」由2024年提早至2023年。（閱讀更多）

3、國際投行看多A股之際 仍需謹慎樂觀│巨子股評

金穩會釋放的利好，還需落實到操作層面上，才會助推股市持續向好。摩根大通在保持標配中國股市時，列出了推動股市持續反彈的基礎性條件——其一是對疫情「動態清零」的政策有更為明確的退出戰略（閱讀更多）

4、金穩會拯救瀕危A股 亢奮情緒能否帶動大盤走出熊市｜巨子股評

銀保監會和央行的表態目前還停留在「務虛」階段，「務實」的政策還需要一些時間才能傳達至市場。現在不是20世紀，如果未來一段時間沒有實實在在的利好落地，A股的反彈很難走的太遠。（閱讀更多）

5、港股迎報復性反彈 難言企穩 至暗時刻會否超2008年? | 巨子股評

縱然市場雖出現了報復性反彈，依然難言企穩。市場仍然脆弱，外有地緣政治、中概股退市所擾、內有中國經濟三重壓力、監管政策疊加，恐慌情緒猶在。（閱讀更多）

企業熱評

1、京東物流近百億併吞德邦 劉強東兩強爭霸預言成真｜企業熱評

雖然德邦在中國物流行業屬於二線品牌，但是通過京東的「數字化改造」，接入京東自家的數據鏈、IT系統及管理理念，其從二線品牌中脱穎而出就有了可能。（閱讀更多）

2、阿里美股上市八年跌回原點 政策利好降臨港股絕地反擊｜企業熱評

八年時間過去了，亞馬遜的市值從1,500億美元增長到1.5萬億美元，增幅高達十倍之多，阿里巴巴的市值從兩千億美元起步，最終又回到兩千億美元的起點位置，八年的增幅近乎為零。（閱讀更多）

３、騰訊跌穿300元 涉洗黑錢「遭歷史重罰」指控過重 | 企業熱評

關於反洗錢，中國對此是非常嚴厲的，並且是寫入刑法的。騰訊不可能不清楚其嚴重性，更不會以此在灰色地帶遊走與政府周旋。（閱讀更多）