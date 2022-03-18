招行去年多賺23.2%至1200億元人民幣　派末期息1.522元人民幣

招商銀行（3968）公布截至去年底止全年業績，歸屬該行股東淨利潤為1,199.2億元（人民幣‧下同），按年增加23.2%，扣除非經常性損益後歸屬股東淨利潤為1,194.3億元，增幅為22.9%，派每股股息1.522元。

該行指出去年淨利息收入為2,039.19億元，按年增加10.21%。該行淨利差為2.39厘，淨利息收益率為2.48厘，兩者均按年收窄0.01個百分點。

該行又指出年內非利息收入為1,273.34億元，增長20.75%。

資產質素方面，該行指出，截至去年底不良貸款總額為508.62億元，按年減少27.53億元。不過對房地產行業不良貸款金額，由2020年底的11.9億元，增至56.55億元，不良貸款率增加1.11個百分點至1.41%。

整體不良貸款率為0.91%，按年收窄0.16個百分點，撥備覆蓋率為483.87%，按年減少46.19個百分點，貸款撥備率為4.42%，減少0.25個百分點。

核心一級資本充足率12.66%

該行又指出，年內信貸減值損失659.62億元，按年增加1.7%。

該行指出截至去年12月底，核心一級資本充足率為12.66%，按年增加0.37個百分點，一級資本充足率為14.94%，按年增加0.96個百分點，資本充足率為17.48%。

該行指出，今年貸款和墊款計劃增長11%，客戶存款計劃增加12%。