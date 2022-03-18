美麗華去年賺3.3億元　增加9.3%　末期息26仙

美麗華酒店（0071）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為3.3億元，按年增加9.3%，股東應佔基礎溢利為4.23億元，按年跌6.8%。

公司宣布派末期息26仙，全年派息46仙。

公司指出去年收入減少5.1%至12.47億元，其中酒店及服務式公寓業務收入為2.86億元，按年增加41.8%，收租業務收入為8.14億元，跌0.6%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為6.97億元，減少2.2%。餐飲業務收入則按年增加11%至1.33億元，LBITDA為1,080萬元，按年收窄。

美麗華主席李家誠指出，整體而言，集團各項業務在去年仍然受制於新冠病毒疫情發展、社交距離措施的調節及經濟氣氛等因素面臨不同程度的影響，集團不斷密切留意疫情變化而迅速調整策略及營運模式，並積極發展疫情下的新銷售模式及產品，包括推出集團首個跨業務的消費券多重賞計劃以及網上平台預售推廣，在多項措施及活動推出後，酒店及服務式公寓業務錄得轉虧為盈而餐飲業務方面收入亦有所提升。收租業務繼續為協助部分受疫情嚴重影響租戶提供租金寬減或租務調整，令整體表現微跌，相關的物業估值繼續有輕微下調。

他又指出本地現時受到變種新冠病毒迅速蔓延影響，令去年難得稍為復甦的經濟氣氛及稍有改善的營商環境再度陷於陰晴不定的局面，拖累經濟復甦的步伐。縱然疫情反覆不定，集團會一直保持審慎、正面的態度，堅韌地持守業務，應對各種挑戰，同時積極尋找各種投資及業務發展機會，帶領團隊作好準備。

他表示對香港的韌力和靈活性充滿信心，加上香港政府大力推動疫苗接種及迅速推行各種支援措施，深信憑藉集團的穩固根基、充沛資源以及專業團隊，在疫情受控後能迅速把握機遇，與香港一同踏上復甦的軌道。