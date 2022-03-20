陳茂波：首季經濟無可避免陷負增長　失業率將進一步迅速惡化

政府日前公布最新失業率（去年12月至今年2月）升至4.5%，升0.6個百分點，屬超過一年半以來的最大升幅，失業人數達15.7萬人。財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌表示，按目前形勢來看，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化。

陳茂波續稱，踏入第二季，主導著經濟的關鍵仍然是控疫防疫的進度與成效。特區政府將繼續加強各部門之間的協調合作，更切實地運用好中央和內地所提供的人力物力支援，推進控疫防疫的工作，要保持堅定的執行力，同時統籌並兼顧好疫情防控和社會及經濟狀況，採取更加有效措施，最大程度減少疫情對社會及經濟的影響。

全力推進「暫緩追討欠租」立法

陳茂波指出，政府透過組合拳方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等多方面，為中小企「前後護航」，包括透過稅費減免以降低成本、優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，及新一輪保就業計劃。

其中，暫緩追討欠租安排已作出多項調整及優化後，上周五剛把相關的《商業租戶短期保護（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》刊憲，並將於本周三（23日）提交立法會首讀和二讀，希望可以盡快完成立法。

跌市亦未見出現資金外流

他又指，要穩住本地經濟，外圍風險也不可忽略。受科技股股價回調、烏克蘭地緣政治局勢緊張、加息陰霾及對新冠病毒疫情的憂慮等等所影響，港股上周曾一度隨外圍股市急跌。其後在國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議後，市場信心回穩，港股亦反彈。

他指，大市上周極為波動之際，政府一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，以及不存在系統性風險。

他又指，總體而言，交易價差沒有顯著跳躍或增加、沽空金額雖有增加，但市場上的總淡倉佔總市值比率仍為1.3%，與長期平均水準相約、衍生工具持倉亦沒有過度匯集或累積的情況。而即使市場下跌，亦未見出現資金外流，券商的財務狀況亦足以應對市場風險。