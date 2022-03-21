港股跌勢午後加劇至逾200點　股王騰訊挫近2%｜持續更新

上周五美股「四巫日」未見大幅波動，開市後三大指數逐步拉升，最終道指升近300點；納指升超2%；標指則漲逾1.1%。富時中國A50指數期貨亦收漲1.88%，中概股大幅拉升，部分升幅高達兩成以上。



【13:48】港股跌幅午後加劇

港股午後跌勢加劇至逾200點，恒指最新報21195點，跌217點，國指最新報7240點，跌125點，科指最新報4421點，跌63點。

將於周三公布全年業績的騰訊（0700），最新報373.6元，跌1.9%。

【12:00】中午收市微跌18點

恒生指數中午收市報21394點，跌18點，成交額達826億元，較開市高位已跌逾400點。

火岩控股（1909）半日跌逾兩成，報0.54元，成交額達1.19億元。

藍籌股方面，海底撈（6862）跌幅擴大，半日挫6.9%，報12.9元。美團亦挫逾4%，報146.9元。

【10:30】大市21500水平爭持

港股早段一度倒跌，最新在上日收市位反覆上落，升幅不足100點，維持於21400至21500點。

新奧能源曾急彈兩成，最新仍升18%，為表現最佳藍籌。

港府今年初宣布向英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓等9國實行航班熔斷機制「禁飛令」，禁止9國客機抵港。消息指，特首林鄭月娥今天或宣布提早放寬政策。國泰航空 （0293）股價造好，今升逾3%，暫報7.98元，創逾52周高。

【09:45】開市15分鐘已倒跌

恒生指數曾倒跌29點，低見21382點，成交額已超過300億元。

內房「腳軟」，碧桂園（2007）急挫逾半成，中海外（0688）跌4.5%；龍湖（0960）跌3.9%，包辦表現最差藍籌首三位。

【09:20】恒指高開410點

恒生指數開報21823點，升410點或1.92%，成文額52.17億元。

成份股方面，新奧能源（2688）升11.67%，報110.5元，為表現最佳藍籌；阿里巴巴（9988）承接上周五美股升勢，高開6.5%，重返104.8元。

騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）、小米（1810）均漲近3%。

【09:00】黑期再升逾500點

跟隨上周五美股三大指數於「四巫日」齊齊拉升，恒指黑期收漲逾500點，重返22000點以上關口。恒指夜期收報22110點，收漲685點或3.2%。

今早恒大系三家公司—中國恒大（3333）、恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）同步宣布停牌，未有交代原因。