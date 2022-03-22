騰訊周三業績恐上市最差　經調整純利再倒退　分析︰一業務值期待

騰訊（0700）周三﹙23日﹚將公布去年第四季業績，有可能迎來上市以來最差的一份季績。

根據《彭博》統計，受累於內地遊戲及廣告收入增長放慢，騰訊第四季收入預計增長約10%，或創上市以來最慢增速；經調整純利預期介乎245億至339億元﹙人民幣﹚，中位數為285.5億元，按年大跌14%，恐較第三季的2%跌幅擴大，並實現連續兩季度均錄盈利倒退。

騰訊控股主席馬化騰。（資料圖片 / 方家遠攝）

傳裁員、停批版號、金融整改

業績公布前，騰訊可謂負面消息不斷。早前《路透》引述消息人士報道，騰訊計劃今年裁減數以萬計個職位，其中負責管理影音串流和搜尋業務的部門將裁員10%到15%，並在利潤較低或虧損的部門裁員，例如騰訊視頻和騰訊雲。

另外，上月一度傳出今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號發放，雖然國家新聞出版署強調仍在正常接收遊戲公司的版號申請，但實際上由去年8月起，國家新聞出版署未再有按以往每月公布遊戲版號審批結果。

更令人憂慮的是，近日《彭博》報道，最近內地監管部門考慮要求騰訊，把微信支付納入新成立金融控股公司，並需要為微信支付單獨申請支付牌照。情況如螞蟻集團相似，騰訊須將包括銀行﹑小貸﹑保險及徵信等金融業務納入金融控股公司，與傳統銀行一樣須接受規管。監管層正考慮是否需要將微信支付納入該金融控股公司，並與社交平台分開營運。

摩根大通早前將騰訊目標價大削一半。（路透社）

摩通：股價前景不能預測

早前將騰訊目標價大削一半的摩根大通，該行早前認為，隨著宏觀經濟及消費放緩，加上對上遊廣告商類別的監管阻力，以至疫情再現，預計對騰訊第四季的廣告、金融科技及雲計算收入產生負面影響。

摩通最新考慮到中國的地緣風險，以及監管阻力，該行認為中國科技股未來半年至12個月並不吸引，股價前景不能預測。

第一上海首席策略師葉尚志認為，騰訊國際市場遊戲收入值得期待。（資料圖片）

第一上海首席策略師葉尚志認為，騰訊第四季業績雖然預期盈利倒退，但他預期遊戲業務繼續表現不俗，即使去年下半年起沒有新的遊戲版號批出，但騰訊的主打遊戲《王者榮耀》及《和平精英》持續強勁，故無須憂慮沒有新遊戲接力。即使有新版號推出，其生命力亦要與《王》、《和》相比，「唔係新就得」。

另一方面，騰訊自2021年第三季起，將本土市場遊戲和國際市場遊戲的收入，作為增值服務業務下的新增子分部披露，以反映國際市場遊戲業務規模的不斷擴大。葉尚志認為，投資者可以留意今季國際市場遊戲收入的表現，因預期騰訊更積極開拓海外業務收入。

國際市場遊戲收入增長可期

被問到有關上述一些負面因素，葉尚志坦言裁員並不需要著墨太多，始終外界不了解其人力資源重新調配，個別部門裁員之際，騰訊又會建立新部門例如元宇宙，並聘請新員工，故很難單憑裁員斷定是否有負面影響。

至於有關微信支付納入新成立金融控股公司，葉尚志提醒投資者要留意這一因素，儘管情況並非如阿里旗下螞蟻集團一樣嚴重，始終「螞蟻放數放得好勁」，而微信支付在這方面發展並非太多，隨著面對螞蟻集團進行整改，整個支付行業需要整改亦是預期之內。

從估值上，葉尚志認為負面因素並非想像中的差，目前估值大致反映了風險。從5年以上的中長期投資，目前絕對是投資騰訊的機會，在「ATM」之中仍然是成長性最高的企業，故會是他的首選。