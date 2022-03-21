人行意外未減息　恒指高位吐600點　經濟師料3個月內將減息

中國人行今日公布貸款市場報價利率（LPR）維持不變，是連續兩個月未有減息，市場原先預期的「放水」落空，市場樂觀情緒受到打擊，恒指今日大幅高開後單日倒跌，較日內高位回吐600點。對於未有減息經濟師形容屬意料之外，不過由於內地政府訂下今年經濟增長目標5.5%，屬市場預期範圍的上限，要支持整體增長達標，預期貨幣寬鬆周期未完，人行最快3個月內會決定下調存款準備金率50點子及減息。



港股今輪強勢反彈，重上二萬一大關樓上，升市主因是上周副總理劉鶴擔任主持的金融穩定發展委員會上，在宏觀經濟、內房及中概股問題上，回應了市場擔憂。特別是金融政策方面，劉鶴表示要「切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長」。

官方釋出強烈支持經濟訊號，令市場負面情緒得到扭轉，同時對人行會「放水」的呼聲很高。此前路透調查顯示，接近五成的受訪人士預期，今日人行會降息。

參考以往經驗，由副總理劉鶴擔任主任的金融穩定發展委員會，在2018年和去年召開的兩次會議後，幾天內央行就會下調存款準備金率或出現下調信號，不過今日人行未有減息，恒指出現高位回吐600點。（Reuters）

參考以往經驗，由副總理劉鶴擔任主任的金融穩定發展委員會，在2018年和去年召開的兩次會議後，幾天內央行就會下調存款準備金率或出現下調信號。

然而，人民銀行今早公布，LPR為：一年期LPR為3.7%；五年期以上LPR為4.6%。兩者皆與上月持平，未有如市場預期一樣下調。

市場對於今日人行未有減息，相信是由於本月初人銀已經上繳結存利潤超過1萬億，中金分析師認為威力已相當於降準50基點，相信人行正在採用不同於降息的傳統方法，去向市場釋放資金。(資料圖片)

本月未有減息 市場兩大猜測

今日人行未有減息，港股市場情緒受到打擊，恒指今早高開410點已是全日最高位，不過在人行意外未有減息，恒指高位未能守穩，在本月初的下跌裂口21800關口明顯遇阻力，並逐步掉頭倒跌，收市報21221點，較日內高位低出逾600點。

綜合而言，市場對於今日人行未有減息，相信主要有兩大方面原因，一來是美國加息有關，二來是本月初，人民銀行上繳結存利潤超過1萬億元人民幣，中金分析師認為威力已相當於降準50基點，相信人行正在採用不同於降息的傳統方法，去向市場釋放資金。民生銀行首席研究員溫彬表示，從外部來看，美國加息落地，中美10年期國債收益率利差收窄至60多個基點，這或也是本月未降息的一個原因，不過整體上看，美國加息對大陸貨幣政策的掣肘相對有限。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指出，中國要達成5.5%經濟增長目標，仍需依靠加大發債及地方政府基建投資來刺激增長，相信上半年會減息及降準。(訪者提供)

經濟師：達到全年增長目標 貨幣刺激不可少

然而，從年初至今的內地經濟及金融數據看，現時人行的刺激政策尚未足夠扭振興企業及居民的資金需求。特別是內地今年初的新增貸款數據未如理想，無論是企業融資方面，或是居民貸款上仍舊十分疲弱。

雖然人民銀行在去年12月及今年1月兩度下調LPR利率，同時亦下調了存款準備金率；不過，今年首兩個月新增居民短期貸款不升反降，合計倒退1,905億元，再次表現居民消費表現乏力。

經濟師預期，要扭轉市場信心，單靠財政政策發力並不足夠，人行仍然需要擴大貨幣政策支持，在今年上半年減息及降準雙管齊下，以爭取全年經濟增長達標。

法國外貿銀行經濟學家料上半年降準50基點

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，雖然美聯儲已經步入加息周期，上周剛宣布加息25基點，不過今年內地要達到經濟增長5.5%的目標，仍舊會維持貨幣寬鬆方向，在上半年減息及降準。

他指出，今年內地訂下的經濟目標5.5%，屬於市場預期範圍的上限。綜合而言，現時內地消費市道仍疲弱，同時出口方面的不明確性較高，要全年經濟增長達標，內地仍需依靠加大發債及地方政府基建投資來刺激增長。同時人行有需要配合貨幣政策寬鬆，相信今年上半年內地會下調存款準備金率50基點，同時減息10基點，以刺激經濟恢復。