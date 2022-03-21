煤氣冀疫情消退後　香港可以出現火爆式消費

煤氣（0003）在剛公布的2021年全年業績報告內，並無提及派送紅股。公司首席財務總裁何漢明指出，公司一向重視股息政策，可是新冠肺炎疫情已發生逾2年，以及國際政局不穩帶來不明朗因素。同時內地「雙碳」目標亦帶來不少投資機遇，因此公司有需要保留現金。不過他並無提及何時恢復派送紅股。

煤氣自1991年起向股東派送紅股，期間在2002年及2008年並無向股東派送紅股，何漢明指出2002年受到沙士影響，而2008年則受到雷曼兄弟倒閉影響。

被問及今年本港會否加煤氣費時，副常務董事黃維義指出，對上兩次調整煤氣費分別為2017年及2019年，每次加費後承諾2年後不加價。他明言今年是加價有壓力，本來在去年8月便會調整，可是受到疫情衝擊，要考慮普羅大眾承受的壓力。他指出若疫情緩和，會再作考慮。

至於今年本港疫情會否影響首季工商業售氣量，黃維義指出去年亦有類近情況，所以不會指出售氣量是增或是減，但相信當疫情消退，以及政府即將派發消費券，相信可以產生「火爆式消費」並可推動經濟，希望商用煤氣銷售量可回升。

就俄烏兩國爆發戰爭，導致大宗商品價格波動，管理層指出內地天然氣進口來源多元化，並且以長期天然氣合約為主，供應穩定，可是戰爭已導致液化天然氣（LNG）價格急升，惟已將上游成本轉嫁予工商業客戶。由於天然氣仍處於高速增長期，盡量擴大銷售，期望提高毛利總額。