陳啟宗﹕稱澳門同為特別行政區　防疫工作出色得多

恒隆系董事長陳啟宗於恒隆集團（0010）年報內指出，內房危機對公司不但無害，或許稍稍有利，又指出經歷2019年社會動盪及疫情，香港可以安然無恙， 並預料今年是集團豐收的一年。

陳啟宗在回顧去年時，指出集團租賃收入創新高兼首次超過100億元，達到109.9億元，公司現時不會大幅減持投資物業，並預料在可見將來，總租賃收入可能會維持在100億元以上。

陳啟宗又指出內地發展商接連陷入財務困難，屬預期之內，其本人亦多次提醒危機已迫在眉睫，不過內房企業衍生的財政及相關社會問題，皆為中央政府處理範圍內。

陳啟宗指出今次內房財務危機對公司不但無害，而且或稍有利，原因是公司業務性質與其他內房迴然不同，公司為高端商業綜合大樓的發展商及管理者，而其他內房企以興建普羅大眾住宅﹑興建出售為主。公司長期持有自己的購物商場及辦公樓，以維持低負債率。他指出公司可能出手幫助一些陷財困的地產商，或能以合理價格向市政府購得一兩幅心儀地皮，又指出這樣的機遇已把握過數次。

相信香港可以安然無恙

陳啟宗亦指出內地實行動態清零，而世界其他地方則傾向群體免疫。雖然香港經濟倚賴外界，可是與內地的連繫不限於經濟，社會關係更是千絲萬縷。他認為這就是香港必須採用內地做法的根本原因，換言之香港不得不制定嚴格的檢疫措施，即實際上切斷與世界各地大部份的人員往來。香港為此要付出幾乎難以承受的經濟代價，更糟的是也未能讓人員自由進出內地。箇中原因很簡單。香港跟內地不同，很多市民過分自由，往往把個人意願置於社會福祉之上，港人的疫苗接種率就是明證。香港政府也缺乏能耐和決心去採取明智而堅定的行動。結果，政府那些考慮不周的政策事倍功半，也未能達到與內地通關的標準。相比之下，離香港不遠的澳門同為特別行政區，防疫工作卻出色得多。

他又指出香港是個細小，但重要的轉口港及國際金融中心，無法與外界接觸會造成重大損害。他亦指出2019年社會運動及防疫措施令部份在港設有地區總部的國際企業遷離香港及撤走，惟認為這不一定表示香港經濟會衰退，有北京出手相助，香港會安然無恙。