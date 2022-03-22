鮑威爾暗示加息半厘恒指考驗二萬一　阿里回購史上最大｜港股早評

港股連續第二日回落後，隔晚美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，暗示準備好必要時支持5月加息50個基點(即半厘)，觸發美股高開低走，道指最多挫逾400點，同時美債收益率飆，十年期債息急升逾10點子至2.29厘。另外，恒大、融創及世茂等內房延發業績，料對行業股價有沽壓，估計今早港股會受壓，初步支持位先看二萬一大關。



今日港股有兩大利淡因素，首先美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，明確表態不排除5月份加息50個基點的情況，觸發美債息抽升。對利率變動最敏感的兩年期債息抽升近20基點，高見2.168厘，再創三年新高；十年期債息急升逾10點子至2.29厘。

不過美國加息預期未能壓抑油價升勢，國際油價抽高，紐約期油漲7.08%，收報每桶112.12美元；布蘭特期油飆3.88%，收報115.62美元。

市場憂慮通脹升溫，聯儲加息更進取，美股單日轉向，道指最多挫逾400點，收市跌幅收窄至200餘點。

鮑威爾放鷹暗示下次會議將一口氣加息半厘。（資料圖片）

多家內房延發業績 融創料利潤大減85%

第二方面，多家內房延發業績，包括上日已經申請停牌的恒大、加上融創及世茂等大型內房。當中融創中國同時發盈警，料去年利潤大減85%，核心淨利潤減少約50%。

盈利下跌主要由於處置貝殼股票錄得投資損失，同時，受去年下半年房地產行業嚴峻的環境影響，集團年度銷售收入有所降低且毛利率下降，及計提的存貨減值、應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加等綜合因素所致。

多家內房延發業績，當中融創發盈警料利潤大減85%。（資料圖片）

阿里擴大股份回購規模 創中概股回購新高

不過，科網巨頭股在股價低迷時，加大回購，規模更創中概股回購新高。阿里巴巴集團宣布繼續擴大回購，將股份回購計劃的規模由150億美元擴大至250億美元，回購將持續至2024年3月底。此舉亦創下中概股回購規模紀錄。

回購消息未能支持昨晚美股股價，阿里美股收市挫逾4%，跟隨整體美股跌勢。據此前公佈的股份回購計劃，截至2022年3月18日，阿里巴巴集團共回購5620萬份美國存託股(相當於約4.496億股普通股)，總額約92億美元。