恒指升幅維持逾200點　李寧升8%　內房股盤中反彈｜持續更新

周一美股三大指數反覆偏軟，美國聯儲局主席鮑威爾周一「放鷹」，表示未來加息幅度應提高至25個基點以上，不排除在5月加息半厘。雖然美股偏軟，惟恒指夜期收升176點，收報21411點。



【11:25】升幅維持逾200點

港股今早表現平穩，升幅維持約200點或1%。至於恒生科指則漲逾1.3%，最新4470點。

李寧（2331）最新升逾8%，報67.55元，成交額達10億元。

煤氣（0003）再失守10元水平，跌幅擴至14%。

內房股盤中反彈走高，萬科（2202）升近半成；碧桂園（2007）升3.6%；龍光集團（3380）升2.8%；保利置業（0119）升2.7%；雅居樂（3383）升逾3%。

【10:10】升幅擴大至200點

恒生指數最新升超200點，成交額超過300億元。

中鋁國際（2068）最新升逾15%，成交額逾3,000萬元。

煤氣（0003）最新跌13%，報10.04元，早段一度跌穿10元水平，低見9.85元。

【09:20】港股高開97點

恒生指數開報21319點，升97點或0.46%，成交額19.96億元。

藍籌股方面，阿里巴巴（9988）升逾3%，報102.3元。公司宣布，將回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，規模創中概股回購新高。

至於煤氣（0003）宣布取消派發紅股，今早低開一成，報10.38元。