ATM領軍　恒指抽升逾600點　內房及體育用品股同獲追捧

周一美股三大指數反覆偏軟，美國聯儲局主席鮑威爾周一「放鷹」，表示未來加息幅度應提高至25個基點以上，不排除在5月加息半厘。雖然美股偏軟，惟恒指夜期收升176點，收報21411點。



【16:25】科技股領軍港股揚逾600點

科技股今日表現強勁，其中宣布將回購金額加碼至250億美元的阿里（9988），升幅更達雙位數。

恒指升21889點，升667點，國企指數收市報7538點，升294點，科指升237點，報4653點，成交額1,403億元。

科技股高收，阿里收市報110.2元，升11.2%，騰訊（0700）升4.2%，報388元，美團（3690）升6.3%，報153元，即將公布業績的小米（1810），升6.1%，報14.2元。

體通用品股李寧（2331）升8.9%，收市報67.7元，安踏（2020）升4.9%，報105.4元。

內房股亦獲追捧，碧桂園（2007）升7.5%，收市報5.7元，昨日公布盈警的融創（1918）升3.2%，龍湖（0960）升3.5%。

油股同樣高收，中海油（0883）升4.2%，報10.34元，中石油（0857）升5%，報4元。

【15:33】港股升幅擴大至逾600點

大市在接近尾市時升幅進一步擴大至逾600點，最新報21858點，升637點，國指升275點，報7520點， 科指報4628點，升212點。

阿里（9988）升幅擴大至11.2%，報110.2元，美團（3690）揚6.1%，騰訊（0700）升4%。

【14:53】日清揚逾5%

日清﹙1475﹚績後升幅擴大至逾半成，現報5.42元，升5.24%，公司宣派特息兼香港產品加價。

【14:25】恒指升幅擴大至逾400點

港股升幅突然擴大，曾擴大至逾升500點，最新報21673點，升452點，國指升194點，報7438點，科指最新報4553點，升136點。

預告將於下月1日起加價兼公布業績的日清食品（1475），升幅在午後同樣擴大，最新報5.29元，升2.7%。

【13:28】港股升逾200點

港股最新報21466點，升245點，國指報7352點，升107點，科指最新報4472點，升56點。

李寧（2331）及碧桂園（2007）均有理想表現，分別升逾6%。

工業股申洲（2313）升幅達5.9%。

油價上揚利好油股，中海油（0883）升4.2%，中石油（0857）升3.9%。

煤氣（0003）則為表現最差藍籌，瀉14.2%。

已於中午公布業績的恒安（1044），跌4.5%。

阿里加碼回購，股價午後續上揚，現升8.37%，報107.4元。

【11:25】升幅維持逾200點

港股今早表現平穩，升幅維持約200點或1%。至於恒生科指則漲逾1.3%，最新4470點。

李寧（2331）最新升逾8%，報67.55元，成交額達10億元。

煤氣（0003）再失守10元水平，跌幅擴至14%。

內房股盤中反彈走高，萬科（2202）升近半成；碧桂園（2007）升3.6%；龍光集團（3380）升2.8%；保利置業（0119）升2.7%；雅居樂（3383）升逾3%。

【10:10】升幅擴大至200點

恒生指數最新升超200點，成交額超過300億元。

中鋁國際（2068）最新升逾15%，成交額逾3,000萬元。

煤氣（0003）最新跌13%，報10.04元，早段一度跌穿10元水平，低見9.85元。

【09:20】港股高開97點

恒生指數開報21319點，升97點或0.46%，成交額19.96億元。

藍籌股方面，阿里巴巴（9988）升逾3%，報102.3元。公司宣布，將回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，規模創中概股回購新高。

至於煤氣（0003）宣布取消派發紅股，今早低開一成，報10.38元。