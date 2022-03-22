共同富裕｜陳啟宗︰對政策反應過度的人　忘了中國是社會主義國家

恒隆地產(0101)董事長陳啟宗領集團北上發展多年，熟知國情，他在集團年報「董事長致股東函」中，談及內地共同富裕政策。

陳啟宗指出，不同經濟階層之間的矛盾，總有可能會在某天升溫。政府的工作是好好預防這種矛盾，而不是在矛盾造成嚴重麻煩後才解決問題。可以肯定的是，貧富懸殊的現象到處可見，非中國獨有，幾乎所有先進的西方經濟體也存在。「個人財富竟可像過去20年般堆積起來，這大概是古今中外前所未見的事。若不小心處理，便絕不會有好結果。這個難題美國似乎無力解決，而北京卻至少正在努力。」

對中國之偏見 通常源於情感多於理智

不過，北京推出共同富裕政策，也引起外界對「共產」的聯想，但陳啟宗明言，每個對北京的共同富裕宣言反應過度的人，都忘記了中國是個社會主義國家，只是這40年來實行市場經濟而已。西方有很多人仍不能接受還有其他形式的資本主義也能為社會創造財富。因此，他們下意識地或不自覺地排斥中國具有社會主義特色的市場經濟模式，行事方式與其不同便反對。「難怪這些狹隘的人難以理解中國。他們的偏見通常源於情感多於理智。」

陳啟宗強調，不要低估北京領導人的智慧，「他們大大提升14億人的生活水平，靠的不是愚昧。」過去20至30年，中國稍有風吹草動，西方專家便會宣稱中國大難臨頭，但事實其經濟和社會基本維持穩健。他認為，錯估形勢的主因有二：一是不了解與中國文化有關的中國制度；二是有政治目的。某些西方國家並不希望看到中國繁榮，故只挑出負面消息貶抑中國。「錯誤解讀中國最佳方法就是只讀西方報章。其實應避之則吉。」

全面建成小康社會後，如何持續發展，實現共同富裕，成為擺在中共案頭的頭等大事。（Getty Images）

須增大經濟規模 讓更多人受惠

至於如何解決經濟階層之間的矛盾，陳啟宗認為，須增大經濟規模，讓更多人受惠，又指北京正鼓勵富人關顧窮人，但理論和實踐都顯示，單靠行善永遠無法解決貧窮問題。雖然有幫助，但不足以解決問題。唯一的解決方法就是增大經濟規模，同時藉稅收等行政措施實行再分配。

他指出，每個社會都必須先創造財富，然後在某程度上公平地分配，並稱對自己和家人而言，最佳的「分配」方式是自願把全部或幾乎全部財富捐出。「我們不贊成財富繼承，寧願讓資金回饋社會，這是我們秉承了數十年的原則。」但這不應該在非自願的情況下進行，所以政府的角色便變得重要。稅收和其他再分配的方法是必要的，每個國家都必須自己決定怎樣才算合適水平。

陳啟宗補充，開明的富人應接受甚至歡迎這些措施，只要這些措施不過分到嚴重削弱創造更多財富的動力便行。畢竟，要維持相對和平的社會環境，在財富再分配取得平衡是個重要因素。否則，歷史已充分證明社會會有嚴重反彈，對任何人都沒有好處。當然，在這種情況下，誰擁有最多，誰就會「失去」最多。