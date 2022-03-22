阿里巴巴回購破紀錄　分析︰新獨董財金人脈強　協調中美審計問題

阿里巴巴再次擴大回購計劃，加碼100億美元，令總額擴大至250億美元，金額之高，成中概股回購史中最大的一次。除了真金白銀出錢回購以外，在人事任命上，阿里委任新獨立董事，為私募基金太盟（PAG）舵手單偉建，同時單氏會出任阿里的審計委員會成員。分析認為單氏縱橫財金界數十載，先後任職世界銀行、摩根大通等，投資界人脈網強大，有望增強外資對阿里企業管治的信心，協調阿里在美國上市面對的審計問題。



消息公布後，投資者反應正面，阿里股價單日抽高超過10%，最高見111.4元，收市升11.2%報110.2元，創一個月高。

單偉建有「中國私募之王」之稱，多年來以外資身份，投資中國及東南亞市場。（資料圖片）

單偉建為私募基金PAG舵手 博士論文導師為美財長耶倫

單偉建有「中國私募之王」、「亞洲最精明的投資家」之稱，為太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官，太盟集團截止今年3月底，管理的資本規模超過500億美元。

單偉建在80年代赴美留學，其後在柏克萊加州大學取得博士學位，當時的指導老師是美國聯儲局前主席、現任財長耶倫。以往單偉建曾出任新橋投資集團（現稱TPG亞洲）的執行合夥人及TPG的合夥人，於1993年至1998年間擔任美國摩根銀行中國業務首席代表。

這次阿里邀單偉建出任獨董，阿里CEO張勇表示，單偉建是全球金融行業中值得信賴的領袖，在他傑出的職業生涯中，一直積極促進亞洲與世界各地之間相互了解，「我相信阿里巴巴將受益於他對不同行業的深厚知識和廣闊的全球視野。」

現時中美兩國正就在美國上市的中國企業審計問題，出現分歧，美國要求企業提供審計底稿，否則要求企業３年來除牌，觸發阿里巴巴為首的中概股近期股價遭血洗。（資料圖片）

值得留意的是，單偉建不但會成為阿里的獨立董事，同時亦將出任阿里的審計委員會成員。現時中美兩國正就在美國上市的中國企業審計問題，出現分歧，美國要求企業提供審計底稿，證明並非由外國政府實體擁有或控制，否則當連續3年違反規定，便會被除牌。

黃偉康：單偉建人脈豐富 助阿里緩解中美審計壓力

專家分析認為，單偉建多年來以外資身份，投資中國及東南亞市場，包括在1997年亞洲金融風暴後，收購韓國第一銀行；亦曾率領外資團隊入主中國的深圳發展銀行，相信憑藉其財金界豐富人脈，能夠增強外資對阿里企業管治的信心。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，今次單偉建出任阿里巴巴的獨董及審計委員會成員，可憑藉他在中美商界的豐厚人脈關係，成為阿里的形象大使，特別是對於阿里在美國上市面對的審計問題上，「提高外資對阿里的企業合規管理形象，減輕美國監管機構的憂慮」。

雖然單偉建多年來擅長主導跨國性的「大DEAL」（併購交易），不過，對於阿里海外併購方面，黃偉康認為單偉建作為獨立董事，會維持獨立性，不會直接參與併購交易，更多可能是在投資界人脈上作出轉介或建議等。

對於今次阿里將回購金額，提高至250億美元，黃偉康認為現時阿里股價低迷，估值已經跌至環球科技龍頭股中的最低，現時集團進行回購，對股價有支持作用，同時亦反映了集團的現金流充足。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康認為，單偉建財金人脈深厚，可提高外資對阿里的企業合規管理形象，減輕美國監管機構的憂慮。（訪者提供）

兩年間阿里巴巴回購額一加再加

今次已非阿里巴巴第一次擴大回購計劃，早於2020年底，亦即是阿里控股的螞蟻集團史上最大型IPO計劃告吹之時，集團就提出100億美元回購大計。

不足1年後，阿里巴巴因網絡平台壟斷，遭破天荒判罰近183億元人民幣，其後在去年8月，阿里再將回購加碼一半，至150億美元。近期中概股在美國經歷血洗後，集團又一次擴大回購額至最新的250億美元，並創下中概股回購規模的新紀錄。