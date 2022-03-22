小米今年手機出貨量目標2億部　總裁王翔：芯片短缺於下半年逆轉

小米總裁王翔在媒體電話會稱，2021年即使受供應鏈及地緣政治影響，小米業績表現依然有韌性，預期地緣政治風險將於2022年持續，但從供應鏈角度而言，預期在下半年會出現改善。

2022年小米將繼續加大投資，為未來十年的增長提供動力；另外維持高端雙品牌發展，持續推進高端市場；以及將IOT業務持續推展至全球市場。

2億台是計劃之內

2021年小米智能手機出貨量達1.9億台，被問到2022年能否進一步增至2億台以上，王翔透露2億台以上的預估是公司計劃之內。

至於有關造車業務，王翔坦言只能夠分享的如業績所指，目前研發比較順利，進度超預期，預計有可能在2024年上半年實現量產。

下半年供應鏈「完全改善」

疫情下供應鏈成為製造業的一大挑戰，王翔表示，總體而言今年的供應鏈問題會比去年有所改善。他認為，芯片供應在第一季度仍然面臨有很大挑戰，但相信在第二季度會快速改善，第三、四季芯片或者再沒有供應短缺問題，形容是「將完全改善」，形勢會逆轉。

隨著內地對金融科技嚴厲監管，對於小米會否分拆旗下金融部門天星數科，小米副總裁、首席財務官林世偉稱，天星數科旗下零售金融業務及供應鏈產業業務一直持續發展，公司亦在過去一年多與監管部門密切溝通，暫時沒有分拆的計劃，但會因應市場情況作出適當部署。