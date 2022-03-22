恒大已與89家境外債機構債權人取得聯繫　冀7月底前公布重組方案

中國恒大（3333）舉行投資者電話會議，據《財聯社》引述公司執行董事肖恩指出，截至今日（22日）公司已與89家境外機構債權人取得聯繫，徵求意見及看法，並表示目前公司在境內債務總體保持穩定。

恒大風險管理委員會委員陳勇指出，會力爭在今年7月底前提出重組方案。

肖恩指出目前公司境外債規模為227億美元，又指出公司正組織中介團體，以進一步梳理匯總具體信息。公司會進一步加強與債權人溝通，保障債權人利益。

肖恩指出公司在審核去年財務報告過程中，發現公司旗下的恒大物業（6666）有134億元人民幣存款，為向第三方提供質押的保證金，已被銀行強制執行。肖恩指出為保障小股東及債權人的知情權及監督權，恒大物業將成立獨立調查委員會及聘請專家進行調查。公司亦會成立獨立調查委員會進行相關調查，並且會及時公告調查進展及結果。

肖恩又指出在恒大風險化解委員會﹑公司法律顧問及合規顧問監督下，會進一步健全及強化內部管控機制，保護投資者合法權益。

稱正為恒大物業及恒大汽車引入投資者

肖恩亦指出恒大物業及恒大汽車（0708）為公司境外重要上市平台，公司充份理解債權人關切。為實現上市公司價值恢復，公司正努力與第三方投資者接洽，推進恒大物業及恒大汽車重組及戰略投資者引進工作，以實現各方利益最大化。

非執行董事梁森林亦指出，出於維這恒大正在經營﹑推動存續項目復工復產﹑保障債權人及物業買家合法權益，公司透過股權轉讓及託管運營模式，與部份信託公司展開合作，又指出在公司處於流動性緊張情況下，有關安排是維持有序運營﹑保障各方合法權益的現實選擇，回收款項會用於保障其他境內項目建設及交樓，往後公司亦會盡最大努力持續推進復工復產工作。

梁森林又指出，恒大汽車的恒馳5汽車在今年年初首車下線，在2月11日進行工信部第353批新產品公示名單，最近已通過公示期，具備銷售資格，預料在今年第三季正式量產下線。