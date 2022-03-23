千億資金借道ETF抄底港股　分析料已到極佳佈局窗口

今年以來，南向資金對港股越跌越買，超1,000億港元資金淨流入港股市場。同時，資金紛紛借道相關ETF進行佈局，華夏恒生網路科技業ETF、易方達中證海外互聯ETF年內均獲得超100億元資金淨流入。基金人士表示，儘管目前港股市場仍有波動，但已經到了極佳的佈局窗口。投資者宜分散籌碼，長線佈局港股網路等優質行業。

南向資金持續湧入

據《中國證券報》3月23日報道，「前期一直在陸續逆勢加倉港股網路板塊。」某百億私募基金經理表示，在調整開始前，港股整體估值已處於歷史較低水平，那時他已經開始進行逆向操作。上周，港股網路個股股價跌至歷史低位，在政策面出現改善後，他果斷進行了操作。這位私募基金經理表示：「等待經濟基本面出現明確復甦信號，我會再調高倉位。」

逆勢加倉的遠不止上述私募基金經理。數據顯示，今年以來，南向資金累計淨流入1,007.44億港元。近10個交易日南向資金加快湧入港股市場，累計淨流入361.30億港元。其中，3月15日，南向資金單日淨流入93.84億港元。

「近期南向資金抄底，有很多因素支撐。」上述私募基金經理指出，上周港股網路標的在調整過程中存在非理性拋售，目前港股網路板塊估值已經處於歷史極低位置。基於對中國經濟長期向好的信心，隨着居民經濟生活逐漸恢復正常，港股網路個股股價或將出現均值回歸。因此，從當前時點來看，港股網路個股具備較高配置性價比。

同時，資金還借道ETF流入港股市場。數據顯示，上周淨申購份額增長最多的前10隻ETF中有8隻港股ETF，多隻跟蹤恒生科技指數的ETF淨申購份額居前。拉長時間看，今年以來，按平均成交價計算，華夏恒生網路科技業ETF、易方達中證海外互聯ETF均獲得超100億元資金淨流入，華夏恒生科技ETF也獲超50億元資金淨流入。

華夏基金數量投資部副總裁魯亞運認為，資金持續流入的背後，反映了投資者在近期震盪的港股市場中對網路板塊的長期配置需求與短期交易需求。他指出，港股經過前期持續調整，港股網路板塊的中長期投資價值凸顯，因此吸引大量增量資金借道ETF進行配置。

佈局窗口已現

3月22日，恒生指數、恒生科技指數再度大幅上漲。面對持續回暖的港股市場，普通投資者也躍躍欲試，是不是該出手抄底？

「不要輕易抄底，也不要在低谷放棄。」魯亞運提醒投資者，現階段的港股市場雖存在利好因素，但市場面臨的不確定性風險仍未完全消除，因此短期內精準把握港股底部難度較大。

「不過整體來看，就算考慮到近期的反彈，港股估值依舊具備較高的性價比。所以，現在確實是較好的佈局窗口，只是不適合投資者投入過多籌碼。」魯亞運表示，對於希望通過ETF配置港股的投資者，建議分批建倉，將籌碼分攤到未來每周或每月，熨平短期波動。

「外部因素較難把握，但在市場回調中，我們看到越來越多的個股機會。」惠理基金投資團隊指出，相較於市場情緒的波動，行業格局以及公司的商業模式更為穩定。此時，不應該刻意依據當下宏觀環境買入或賣出，而是要回到股票價值上來，從好公司、好管理層以及好價格三個維度綜合做出投資決策。

對於港股網路板塊，惠理基金認為應更加積極看待。首先，作為相對於A股的稀缺優質標的，可以得到南向資金的支持。其次，從基本面出發，網路公司的核心是商業邏輯而非商業資產。伴隨着行業出清，擁有較好商業邏輯的網路公司仍然能夠在新的環境下持續為股東創造價值。而近段時間的快速下跌，為投資者提供了較好的投資機會。