恒指升逾500點　騰訊重上400元關　周生生曾挫近一成｜持續更新

中概股隔晚又再急升，今早「黑期」最新升近兩百點。阿里巴巴 （9988） 、小米 （1810） 相繼宣布回購，阿里擴大回購規模至1950億元，創中概股歷來最大回購規模。另外，騰訊 （0700） 今收市後公布第四季業績。



【11:13】周生生曾挫近一成

周生生﹙0116﹚一度瀉近一成，現挫6.1%，報10.14元。該公司公布，與去年同期相比，港澳區1月和2月的銷售下降14%，而3月上旬下降約60%。

【11:00】港股飆逾500點

恒指升幅持續擴大，騰訊（0700）公布業績前升4％，股價重上400元關口。阿里巴巴（9988）、小米（1810）升逾7％。

舜宇光學業績差過預期，股價曾挫4.5%，最新升0.6％，報145.5元。

友邦（1299）升1％；滙控升2％。

【10:06】煤氣續挫近4%

恒指現升294點或1.34%，報22183點；國指升125點或1.67%，報7664點；科指升148點或3.2%，報4802點。大市成交額406億元。

小米﹙1810﹚績後大升逾7%，現報15.24元，為表現最佳藍籌成份股。

另外，海底撈、申洲﹙2313﹚及美團亦升逾3%以上。

阿里巴巴升2.72%，騰訊﹙0700﹚績前輕微升不足1%。

煤氣取消派紅股，股價續下挫，現報9.62元，跌3.6%。

【09:57】恒指報22088點

港股升幅擴大，現升296點，報22185點；科指續走高，現升2.95%或137點，報4791點。

科指成分股當中，嗶哩嗶哩（9626）升12.31%，報233.6元；小米績後靠好，現升7.75%，報15.3元。

另外，海底撈（6862）績前升5.79%，報13.52元。

【09:20】恒指報22088點

港股高開199點，開市報22088點；科指高開99點或2.15%，報4753點；國企指數升76點或1.01%，報7614點。

科技股悉數反彈，京東（9618）升逾2%，美團（3690）升近4%，騰訊（0700）績前升近3%，阿里巴巴（9988）升近4%；小米（1810）升勢最為強勁，升近6%。