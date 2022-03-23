中概股續升傳內地批披露更多審計訊息　恒指上試二萬二｜港股早評

恒指重上20天線，並成功收復3月初下跌裂口位21800點，隔晚歐美股市造好，均收復2月24日俄烏戰爭爆發以來的跌幅，同時中概股在審計問題上再有進展，消息傳出內地要求科網中概股披露更多審計訊息，包括阿里巴巴、百度和京東等，兩大正面因素支持下，恒指有望延續反彈，上試二萬二。股份方面，關注今日騰訊將發上季業績，市場預計盈利增速或為其有史以來最慢。



中概股造好傳內地批披露更多審計訊息，多間中概股延續反彈，愛奇藝及嗶哩嗶哩(B站)升幅超過20%，(資料圖片)

傳內地要求阿里京東等中概股準備披露更多審計訊息

外圍市況向好，即使多位聯儲局官員發表鷹派觀點，支持進取加息，不過美股三大指數仍創一個月高，當中道指升逾200點，納指升幅最強達2%。

中概股市場表現更佳，消息傳出內地要求科網中概股披露更多審計訊息，緩和市場對中概股會因審計問題遭退市的壓力，刺激多間中概股延續反彈，愛奇藝及嗶哩嗶哩(B站)升幅超過20%，重磅股阿里巴巴宣布加碼回購至250億美元，美股股價抽高11%，跟隨港股升勢。

據《路透》引述消息人士稱，內地監管機構已要求包括阿里巴巴(09988)、百度(09888)和京東(09618)在內的部份在美上市公司做好披露更多審計信息的準備。目前中國政府正努力確保內地公司繼續在紐約上市。消息人士又指，內地監管機構正在考慮一項提議，對於一些不收集敏感數據內地公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。如果這些公司在整個過程中對任何事情不確定，最好徵求內地監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。

今日騰訊將發上季業績，市場預計盈利增速或為其有史以來最慢。(資料圖片)

騰訊將發業績 盈利料最少逾1160億元

焦點股份方面，今日科網龍頭騰訊將公布第四季業績，受到一年多內地平台經濟監管影響，市場預計騰訊盈利增速或為其有史以來最慢，與同業阿里巴巴的走勢相近。市場料騰訊去年非國際財務報告準則純利介乎1,169.29億至1,304.61億元人民幣，即是有機會出現盈利按年倒退。

小米多賺70%勝預期 宣布百億回購計劃

另一方面，小米剛出爐業績勝市場預期，亦宣布擬斥100億元回購公司股份。

小米全年經調整淨利潤按年升69.5%至220.4億元人民幣，毛利率按年升2.8個百分點至17.7%。期內，受競爭激烈影響，去年第四季智能電話毛利率按季跌2.7個百分點至10.1%，為年內最低一季。總裁王翔表示，從供貨角度來看，地緣政治的不確定和風險性依舊存在，第一季度的供貨情況最不樂觀，但將在今年二季度後得以改善。他也表示，今年的手機出貨量可能超過2億台。王翔強調了「造車業務超預期」的說法，他表示目前進展很順利，並表示造車業務的進展是小米集團所有員工關注的內容。但對於「小米汽車工程樣車將於第三季度亮相」的說法，他拒絕透露更多信息。