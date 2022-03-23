小米績後飆近5%　惟手機出貨量挑戰大　遭大行降目標價近五成

小米（1810）去年經調整淨利潤增長69.5%，全年智能手機出貨1.9億部。績後股價急升，一度高見15.48元，現仍升4.79%，報14.88元，管理層透露今年手機出貨量目標2億部。但有大行認為，小米出貨量面臨挑戰，市場缺乏動力，紛紛降其目標價。

野村：出貨量挑戰大

野村發表報告，認為小米今年出貨量挑戰大，報告指出，自去年5月對小米看法變得保守，因市佔率缺乏動力，尤其榮耀手機重返市場，令小米股價回調52%，遠比恒指同期下跌26%更深。

該行維持對小米「中性」睇法不變，因硬件產品出貨潛在挑戰，尤其今年手機銷售只是逾兩億部，意味內地市場呆滯及受俄烏戰爭影響，加上新能源車業務只是起步階段，故將目標價從31元，降48.4%至16元。

瑞信：供應鏈受限

瑞信表示，由於地緣政治緊張、持續的供應中斷和安卓系統，將小米2022和2023年智能手機出貨量預測下調7%至2.07億元和2.28億元人民幣，維持小米評級「跑贏大市」，但由於供應鏈受限和Android手機需求疲軟，將小米2022和2023 年每股盈利預測分別下調9%和11%目標價由24.2元下調至22.5元。

該行認為，由於半導體供應恢復，由歐洲、拉丁美洲和東南亞推動的出貨量將積壓在下半年。預計小米2022年互聯網服務業務將在海外廣告抵銷國內互聯網壓力的推動下，按年增長19%，物聯網可能會繼續保持良好的增長。