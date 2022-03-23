騰訊劉熾平：廣告業務有望年底回暖　料互聯網平台降費影響輕微

騰訊（0700）總裁劉熾平稱，過去一年互聯網行業面臨結構性改變及挑戰，從以前行業針對競爭方面投入很大，現在企業更關注長期健康發展。

對於廣告業務，劉熾平預期在今年底廣告業務或見回暖，始終目前部分行業、整體經濟狀況不好，個別行業更面對重大打擊，例如教培、遊戲、地產等，相信需要時間消化。

至於遊戲業務方面，劉熾平表示，現時監管機構需要整個行業加強對未成年保護的投入，故此整個行業都在這方面努力。他相信，當行業能夠滿足有關對未成年保護的要求，相關部門將重新審批版號。他又補充，騰訊本身遊戲儲備充足，當遊戲版號重新審批，便可以適時推出。

早前兩會首次提出互聯網平台降費，劉熾平認為不會突然對公司帶來很大的影響。他指出，目前雲業務價格已經非常低，而在支付領域方面，相比美國、歐洲的費率達1%以上，中國的支付費率介乎0.4%至0.6%。劉熾平坦言，目前中國的支付費率可謂是全球最低，亦對小微企業帶來非常大的幫助，而騰訊已經主動地向小微企業提出各種降費的措施，盡力降低小微企業的經營成本。

被問到有關僱員數目，劉熾平坦言，員工數目在去年增長的確比較多，不僅是騰訊，而是整個行業都在積極增聘，以應付行業快速發展和競爭。隨著行業出現原則性的變化，企業都要調整業務預期，更注重效率成本，騰訊亦預期今年員工數目有所增長，但增幅將遠低於過去兩年。