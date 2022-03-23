工銀亞洲贊助香港藝術節　網上請市民睇歌劇　疫下鬆一鬆

工銀亞洲表示，該行今年繼續成為第50屆香港藝術節閉幕演出獨家贊助商，更首度於網上免費向全球觀眾獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇，為居家抗疫的香港人帶來一場結合中國頂尖藝術家與西方經典歌劇的視聽盛宴，讓市民安在家中感受藝術觸動人心的精神力量。

閉幕演出將於香港時間3月26日晚上8時至4月23日晚上8時全球免費放映。全球觀眾由即日起可透過香港藝術節網站登記及獲取觀賞連結。

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，工銀亞洲扎根香港逾廿載，已連續十年獨家贊助香港藝術節閉幕演出，為香港市民獻上國際級的視聽盛宴。今屆藝術節的主題是「連繫」，工銀亞洲很榮幸能夠在疫情下透過藝術連繫香港以至全球觀眾，與香港藝術節攜手獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇，並首度免費開放予全球觀眾於網上欣賞，在居家抗疫期間感受藝術帶來的精神慰藉。該行將繼續踐行社會責任，為推動香港成為中外文化藝術交流中心貢獻力量。

第50屆香港藝術節閉幕演出由享譽國際藝壇的上海歌劇院院長暨著名指揮家許忠帶領上海歌劇院，以音樂會版歌劇形式為觀眾帶來兩齣經典歌劇 —《鄉村騎士》與《丑角》。兩齣被譽為意大利寫實主義典範的精彩劇目邀得史上唯一登上史卡拉歌劇院擔綱主角的中國歌唱家女高音和慧飾演女主角，華麗的演出陣容包括榮獲英國皇家歌劇院青年藝術家選拔首獎的男高音薛皓垠以及意大利維羅納《杜蘭朵》國際歌劇比賽首獎的男高音韓蓬，匯聚中國當代頂尖歌唱家。