騰訊歷來最低增長　俄烏談判有變數　恒指回調壓力大｜港股早評

恒指連升兩日重上二萬二大關後，今日料會出現回調，主因隔晚外圍負面消息較多，分別是俄烏談判據報出現困難，刺激國際油價抽高5%，美股道指挫逾400點；第二、中概股在美審計問題雖然近日屢傳中美積極溝通的消息，不過美證交會再將微博納入「預摘牌名單」。另一方面，重磅科網股騰訊業績上季經調整盈利連續兩個季度倒退，是近十年最差的季度增長，績後在美股股價挫逾半成。



俄烏談判據報出現困難

首先，俄烏戰爭已經持續一個月，據媒體報道，烏克蘭方面昨日表示，與俄羅斯結束衝突的談判遇到了「重大困難」。俄烏衝突烏克蘭談判代表米哈伊洛·波多利亞克對記者表示，兩國談判仍在線上繼續進行。由於烏克蘭方面有明確的和原則性的立場，因此（談判）在進行中遇到了重大困難。

消息觸發國際油價再展升浪，加上歐盟、北約組織(NATO)及七大工業國(G7)即將在比利時布魯塞爾召開會議，商討禁止進口俄羅斯能源，刺激紐約期油收市升幅達5%，一度突破115美元。美股低開低收，三大指數全線跌逾1%。

美SEC納將微博納入「預摘牌名單」

第二、美國證券交易委員會（SEC）向其 「預摘牌名單」新增了微博公司（Weibo Corporation），使其成為名單中的第六家公司，可能面臨在美股退市的風險。微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

騰訊預告遊戲及廣告業務恢復需時，業績後美股挫逾5%，（資料圖片）

騰訊績後美股挫逾5%

第三，港股業績進入高峰期，重磅股中移動及騰訊公布業績。騰訊上季經調整盈利連續兩個季度倒退，按年挫25%至249億元，是近十年最差的季度增長。第四季營收僅按年升8%，錄得1442億元人民幣，略低於市場預期的1453億元。

雖然在超過一年的科網平台經濟監管下，業績倒退可謂是市場早有共識，投資者焦點放在管理層今年會如何按照監管措施調整業務上，不過隔晚騰訊美股股價仍走低，收市挫逾5%。

集團預告遊戲及廣告業務恢復需時，騰訊總裁劉熾平昨日在業績發布會上坦言，互聯網行業將迎來更多監管措施，強調行業正經歷結構性的改變。對於主營業務線上遊戲方面，劉熾平稱，現時業界和監管機構正致力解決未成年人網遊監管的安排，相信問題解決後政府會重新審批遊戲版號。據業績披露，騰訊上季未成年人總流水（即課金）按年減少73%，佔其本土市場遊戲總流水約1.5%。