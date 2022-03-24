美匯指數再力迫99關口　恒指跌勢未見加劇｜持續更新

周三美股三大指數全部向下，跌幅均超過1%。不過，在中概股逆市走上之下，港股夜期跌逾400點後，一度倒升逾百點，惟收市前再轉跌，報21986點，跌114點。



【14:20】內房板塊偏軟

內房午後跌幅擴大，融創中國﹙1918﹚瀉14.8%，大隻股中表現最差。

另外，旭輝﹙0884﹚挫9.1%、龍光﹙3380﹚挫8.6%、雅居樂﹙3383﹚挫6.5%、碧桂園﹙2007﹚挫5.4%、龍湖﹙0960挫3.3%、

至於兩大央企，中海外﹙0688﹚及潤地﹙1109﹚分別挫2.5%及1.6%。

【14:13】美匯指數挑戰99關口

美匯再次上揚，美匯指數最新報98.86，升0.24%。有報道指出北韓再次試射導彈。

股市則未見有太大反應，恒指最新報22096點，跌57點，國指跌37點，報7597點，科指報4679點，跌69點。

【13:24】港股午後轉跌

騰訊（0700）跌勢在午後擴大，最新報371.4元，跌4.5%。

港股方面，恒指跌65點，報22088點，國指跌30點，報7604點，科指報4689點，跌59點。

【12:00】港股先跌後回升 午盤微漲41點

恒生指數中午收22195點，升41點，成交額781億元。

海底撈半日最佳藍籌，升8.6%，中午報14.38元。

藥明生物同樣漲逾8%，中午報70.75元。

「藍燈籠」中移動亦升近4%，報56.5元。

恒生科指半日仍跌0.2%，報4739點。

【11:30】藥明生物重上70元

恒指一度倒升，曾高見22191點，成交額突破700億元。

CRO龍頭藥明生物﹙2269﹚持續反彈，現漲近8%，報70.25元，重上70蚊樓上。

另外，沛嘉醫療﹙9996﹚、再鼎醫藥﹙9688﹚、信達生物﹙1801﹚及創勝集團﹙6628﹚亦升6%或以上。

【10:10】跌幅曾收窄至13點 再擴大

港股早段跌幅一度收窄至13點，高見22140點，最新失守兩萬二關，跌幅接近200點。

騰訊跌幅收窄，最新跌不足3%，報378.2元。

舜宇（2382）跌逾6%，報131.7元，暫成表現最差藍籌。

海底撈（6862）績後曾升超7%，最新升幅收窄至3%。公司去年收入按年增長43.7%，由盈轉虧，全年蝕41.63億元人幣。

【09:20】港股低開151點

恒生指數低開151點，報22002點，成交額29.48億元。

成份股方面，「股王」騰訊（0700）表現最差，低開4%。騰訊周三公布全年業績，結果遜預期，第四季經調整盈利按年跌25%。

其他科技股表現同樣受累，京東（9618）跌1.2%；阿里巴巴（9988）跌1%；美團（3690）平開。至於小米（1810）宣布百億回購計劃後，今股價再漲0.3%。

中移動（0941）績後升3%，該公司去年純利增7.7%，收入增速創近十年新高，全年派息增逾兩成。