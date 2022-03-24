華爾街大行獎金去年平均升20%　創2006年以來最高水平

據《智通財經》報道，紐約州審計署3月23日公布的報告顯示，去年華爾街平均獎金增幅達20%，創下自2006年以來最高水平。

報告顯示，在2021年，紐約證券從業人員的平均薪酬為25.75萬美元，隨着全球多數股指飆升至歷史高點，大型商業銀行處理的各項交易活動達到創紀錄水平，推動了這一數字的增長。

「這些數字突然飆升，而且比預期更高。」紐約州審計長Thomas DiNapoli表示，他認為這是一個好消息。

證券行業，可以說是紐約州最大城市紐約市財政的重要來源之一。該報告稱，華爾街貢獻了紐約市2021年全部稅收的18%左右，這將有助於紐約市收穫超出預期的所得稅收入。

不過有分析人士預計，高通脹率、經濟持續復甦以及俄烏局勢對美國經濟造成的影響等一系列因素將對華爾街2022年的獎金構成巨大壓力。紐約市和紐約州目前預計，到2022年，證券從業人員的激勵性薪酬將平均下降16%。

該報告稱，在傳統的12月至3月獎金季節，總獎金池增加約21%，達到450億美元，相比之下在2020年為371億美元。

報告還顯示，儘管證券行業僅佔私營部門就業人數的5%，但其薪資卻佔到紐約市私營部門薪資的五分之一。另外，報告稱，與2020年相比，華爾街的公司2021年的工作崗位數量保持在18萬個左右，與2020年相對持平，略微減少了約600個工作崗位。