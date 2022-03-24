馬化騰曾稱騰訊業績像自己的腰一樣：不那麼突出了

3月23日，騰訊控股發布2021年第四季度及全年業績報告。騰訊2021年第四季度非國際財務報告準則歸母淨利潤為248.80億元人民幣，按年下滑25%，連續兩個季度淨利下滑；2021年淨利潤為1237.88億元人民幣，按年上漲1%，為近十年來淨利潤增幅最低的一年。

2021年，騰訊員工大會上，馬化騰曾拿自己的腰」來做調侃，稱自己的腰椎間盤跟騰訊2021年的情況差不多——不那麼突出了。

據中《第一財經》3月24日報道，在2020年一場線上交流中，馬化騰曾和員工調侃起自己腰椎不好的老毛病，經過了一年時間的鍛鍊，拍了部腰的片子，片子的結果和騰訊2020年的業績一樣「突出」；一年後，在那場引發了「騰訊是一家普通公司」熱議的員工大會上，馬化騰又一次拿自己的「腰」來做調侃：他游了一年泳又拍了片子，結果發現自己的腰椎間盤跟騰訊2021年的情況差不多——不那麼突出了，甚至還少了一塊兒。

如果把時間拉回到2020年，騰訊全年實現營收4,820.64億元人民幣，按年增長28%，淨利潤（Non-IFRS）1,227.42億元人民幣，按年增長30%。可以說，在全面投入數字化抗疫的特殊一年中，騰訊的基本面表現出色。

去年收入增長16%

2021年全年，騰訊實現營收5,601.18億元人民幣，按年增長16%，淨利潤1,237.88億元人民幣，按年微增1%，是近十年來騰訊淨利增幅最低的一年。

和2020年相比， 2021年業績「不那麼突出」的背後，騰訊面臨的挑戰不小。一是反壟斷，另一個是遊戲行業新規。前者還將持續相當長的時間，需要騰訊沉着應對、做好合規，後者涉及版號暫停發放與未成年人監管，還需要產業鏈協力將漏洞補上。

此外，過去一年時間裏，騰訊主導的鬥魚、虎牙合併案未獲通過；巨頭開始拆除圍牆逐步走向互聯互通；旗下所有APP一度暫停更新配合合規檢測；它還出售了大部分對京東的持股，同時也帶來780億收益。而從業績看，除了淨利潤增幅創十年新低外，增值服務和廣告收入增速大減；在C端業務中，微信及 WeChat 的合併月活躍用户增速放緩，QQ 的智能終端月活躍賬户數出現按年下降。

馬化騰曾在會上提到了「過冬」。他說過冬的時候要考慮兩點，一是調整姿態，因外界環境變化進行降本增效，把子彈用在關鍵的戰役上，「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」他提到，這時候需要重新「減肥增肌」，醖釀下一個風口或者戰役。二是要強化內部協作，而不是單打獨鬥，一個典型的例子是企業微信、騰訊會議和騰訊文檔三個SaaS產品的融合打通。