疫情｜財庫局自2月底已動員逾千人　統籌和執行9次圍封強檢

疫情爆發至今，港府旗下不同政策局及其轄下部門紛紛動員投入抗疫任務，其中主打財金金政策的財庫局，也出力助抗疫。

自二月底已動員逾千人

該局表示，由於核酸檢測是發現潛在社區傳染源的重要手段，轄下的財經事務科、庫務科、政府統計處、稅務局、差餉物業估價署、破產管理署、庫務署、政府產業署、公司註冊處、審計署及政府物流服務署，自二月底動員1,064人，統籌和執行9次「圍封強檢」行動，當中共發現853宗初步陽性個案；另政府物流服務署為整個「圍封強檢」策略採購並安排運送所需物資。

財庫局常任秘書長（財經事務）甄美薇說：「財經事務科團隊在維護香港金融安全及持續推動國際金融中心發展的同時，面對疫情，也加入了抗疫大軍。我們與部門組隊，每次由策劃、設計流程、與承辦商聯繫以至在圍封區域內安排檢測一條龍進行。鑑於疫情範圍廣，轄下部門也借調了人員到追蹤辦協助追蹤密切接觸者。我感謝同事們投入抗疫，一起走到最前線，並肩直接服務市民。」

財庫局常任秘書長（庫務）朱曼鈴則稱︰「三月正好是財政年度結算的高峰期，庫務科及轄下部門的同事一方面兼顧忙碌的工作，另一方面有熱誠及擔當地籌劃進行這『圍封行動』，服務市民。其他同事亦在後勤崗位，確保用於防疫工作的撥款及協助受影響行業的防疫抗疫基金能即時到位，並採購物資及服務、物色場地作抗疫用途以支援其他部門。我衷心感激各同事在每一抗疫環節付出的貢獻。」

是次參與行動的公務員，包括財庫局下的政務主任、統計師、 評稅主任等。﹙資料圖片﹚

是次參與行動的公務員，包括財庫局下的政務主任、統計師、 評稅主任、物業估價測量師、律師、庫務會計師、審計師、破產管理主任、公司註冊主任、管理參議主任、程序編製主任、其他文職人員以及司機。其中，一名破產管理署二級會計主任表示︰「我首次穿上全套保護裝備，由於天氣開始回暖，大半天後額頭上的汗水順著眼睛流下，身體像被保鮮紙包裹著浸泡在汗水中，看着沾滿汗水的手套及泛白的雙手，不禁想起醫護人員長期的辛勞，更能感受他們的無私奉獻 ！」

財庫局又指，不少同事認為從「圍封強檢」行動中獲益不淺，例如在前線與市民接觸，除講求良好溝通技巧，亦要多角度思考，確保有足夠敏感度應對不同狀況，從而增強應變能力；而每次行動涉及部門內不同分部及職系的協作，同事深感團結的力量積極正向，能提高日後的工作效率。

該局補充，持續推進各項抗疫工作同時，行政長官於本周初，因應過去一個月的疫情變化、社會經濟發展需要，及本港抗疫能力在中央源源不絕支援下大幅提升，提出階段性的抗疫路向，讓企業和市民保持信心，為重啟經濟作好準備。其中包括由下月起，在符合特定疫苗接種和核酸檢測結果條件下，取消9個國家（例如澳洲、加拿大、英國、法國、菲律賓及美國）的「禁飛令」，並讓相關檢疫人士若於第6及第7天快速抗原測試結果均呈陰性，可提早離開檢疫酒店。此舉措相信可大為減低疫情對香港營商環境的影響。