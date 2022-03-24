騰訊業績遜預期　大行報告一文睇清　摩通仍睇265蚊全城「最熊」

騰訊（0700）去年第四季業績強差人意，上季經調整盈利按年大跌25%，按季跌22%，低於大行預期。績後股價明顯走弱，日內跌超5%，拖累大市向下。

今日大行紛紛發表報告，普遍下調目標價，並對今年業績預測看法保守。

大摩：過渡之年 目標價削至480元

大摩發表報告指，形容2022年是過渡的一年，分別下調騰訊2022年的收入及non-IFRS經營利潤預測2%及4%，主要反映廣告及雲業務逆風仍然揮之不去，對其利潤率帶來壓力。該行預期，隨著遊戲版號有可能恢復審批，加上短視頻內容廣告商業化，或在今年較晚時候重新帶來增長。

該行維持「買入」，目標價則由520元削至480元。

摩通：出現範式轉移 維持目標價265元

早前將不少中資股目標價大削一半以上的摩根大通，最新發表的研究報告稱，2022年將會是中國互聯網行業進入過渡之年，將出現「範式轉移」，眾多大型互聯網營運商將會把焦點移至增長質量及效率提升，變相換來較慢的收入增長但長遠帶來更好的利潤率。

摩通預期，騰訊2022年的盈利增長將會受壓，原因是2021年加大投資帶來的全年影響，以及「範式轉移」對於財務上的利好影響預期最快在2022年下半年出現。該行維持對騰訊長期盈利的可持續性，但預期負面的盈利修訂會繼續拖累股價。

摩通維持給予騰訊「減持」評級，目標價265元，相應2022年19倍市盈率，當中已經反映了最近國務院會議提到給予更有利的監管環境。

大行紛紛發表報告，普遍下調股王目標價。﹙資料圖片﹚

滙豐：下調今明兩年盈利預測

滙豐環球研究表示，騰訊2021年第四季整體收入低於市場預期1%，當中廣告收入下跌13%，跌幅遠多於市場預期的13%。該行將騰訊目標價由580元降至550元，對應下調騰訊2022及2023財年盈利預測11%及13%，以反映騰訊對廣告、遊戲、雲業務的保守預測，以及更高成本的影響。

高盛表示，預期騰訊未來風險主要在於廣告市場競爭更趨激烈，恢復遊戲版號審批及發行新遊戲的時間難以預計，而金融科技及雲業務的增長或低於預期。該行對騰訊未來12個月目標價為702元，距現價上望空間約80.5%。

野村：長遠維持正面 目標價削至500元

野村則指，騰訊第四季業績大致符合該行預測，惟non-GAAP盈利按年大跌25%，較該行及市場預期低出17%。

該行稱，騰訊上半年仍然面對挑戰，預期在2022年的增長持續受壓，但野村仍然對騰訊長遠維持正面。其中，小程序的商戶在2021的GMV錄得倍增；在國際遊戲市場上，騰訊作出不少可觀的投資；企業服務方面，CRM、SaaS產品加強與商業客戶及個別用戶的連繫。

野村下調22及23財年的純利率2.4百分點及2.7百分點，重申「買入」評級，惟根據SOPV估值模型下調目標價，由586元削至500元。

富瑞：料今年精簡非核心業務 目標價削至584元

富瑞認為，騰訊第四季收入基本符合市場預期，並高於該行預期。non-IFRS經營利潤符合預期，但利潤低於預期。對於2022 年，考慮更保守的假設，富瑞下調在線廣告預測

該行指，在電話會議中，騰訊管理層強調互聯網行業正在進入一個強調用戶價值、技術、創新、效率和成本效益的階段。預計行業增長將放緩，重點是可持續和更健康的發展步伐。就員工人數而言，預計 2022 年將高於 2021 年，而騰訊將繼續精簡其非核心業務。

富瑞下調騰訊目標價，由610元降至584元，考慮到近期的業務發展，以及多個風險因素，包括新遊戲上線失敗、在宏觀逆風下網絡廣告增長慢於預期，以及公司積極投資新舉措。