美團今業績料「見紅」 恒指二萬二爭持｜港股早評

恒指上日低開後反覆跌穿二萬二，受重磅股騰訊業績後挫逾5%所拖累。今日值得留意另一新經濟股美團亦會接力公布業績，由於科網平台股過去一年監管不斷，市場對業績看法悲觀，預期盈轉虧。在重磅新經濟股拖累下，雖然隔晚美股三大指數造好，不過相信對港股支持有限，料恒指只會在二萬二大關上下爭持。



俄鳥局勢上，澤連斯基政府表示談判取得進展，對停火表達審慎樂觀，同時再度要求北約提供無限制軍事支援。北約成員國在比利時布魯塞爾召開緊急峰會後發聲明，未提到對俄羅斯實施新一輪制裁，支持美國三大指數向好，道指升逾300點，升幅1.02%，標普500指數漲1.43%，納斯達克漲1.93%。

雖然美股造好，不過料對港股支持有限，皆因恒指自低位反彈已經超3000點，近日收復22000點大關後，升勢有所放緩。特別是市場焦點開始轉向在新經濟股新一年如何在強監管下營運，騰訊公布業績後，股價上日即使一度倒升後亦無以為繼，反覆下挫逾5%，反映投資者信心不足，傾向先行獲利。相信短線重磅科技股回吐，會令恒指在二萬二先行整固。

市場焦點開始轉向在新經濟股新一年如何在強監管下營運，騰訊公布業績後，股價上日即使一度倒升後亦無以為繼，反覆下挫逾5%，反映投資者傾向先行獲利。相信短線重磅科技股回吐，會令恒指在二萬二先行整固。(資料圖片)

美團今業績料轉虧逾百億元

個股方面，留意美團今日公布業績，市場預期盈轉虧，有券商預計美團去年虧損將超過130億元人民幣。

業績前股價近期雖曾經突破160元關，但未能站穩，昨日受到中國商務部要引導互聯網平台下調餐飲商戶服務費標準的政策所影響，尾市沽壓增加全日挫近6%。

大市反彈 京東物流配股

另外，大市經過一星期反彈後，有公司配股消息，京東物流公佈計劃配售1.5億股新股，相當於經已擴大發行股本2.38%，配售價每股20.71元，較周四收市價23元折讓9.96%。公司預計，配售事項集資約31億元，大股東京東認購則集資6.92億美元，相當於53.9億港元。

新能源車方面，蔚來汽車發佈第四季度及全年財報。報告顯示，蔚來汽車2021年第四季度總收入為99.007億元人民幣，增長49.1%。全年淨虧損40億元。2021年第四季度歸屬於蔚來普通股股東的淨虧損為21.792億元，同比增長46.0%。蔚來汽車預計Q1營收96.3-99.9億元，市場預期105億元；預計Q1汽車交付量將介乎25000輛至26000輛。