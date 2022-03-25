恒指中午收報21590點　盤中曾跌超400點　美團績前插6%｜持續更新

周四美股三大指數走高，道指升逾300點收市，納指更漲近2%，標普500指數則升近1.5%。不過，中概股再捱沽，拼多多（PDD）收跌9%，京東（JD）亦跌逾4%，拖累恒指ADR收跌75點，收報21870點。



【12:00】美團跌逾6%

恒生指數收報21590點，跌355點，成交額721億元。

美團績前持續走弱，中午收報138.1元，跌6%。市場估計，第四季經調整虧損達57億元人民幣。

恒生科指跌逾2.5%，中午收報4490點。

【11:20】港股急挫300點

恒生指數跌逾300點，下試21600點關。

美團績前插水，最新跌近6%，報138.4元，成交額22億元。

重磅阿里巴巴（9988）亦挫3.69%，報109.6元。

醫藥股全線走弱，平安好醫生（1833）跌逾8%，藥明生物挫逾6%。信達生物跌近8%，公司旗下信迪利單抗遭美國食品藥品監督管理局拒絕上市申請。

【10:00】大市跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄，至不足100點，重上21900點水平，早段跌幅一度收窄至僅1點。

多隻藍籌股倒升，小米（1810）升逾2%；瑞聲（2018）、舜宇（2382）分別升7%及1%。騰訊（0700）盤中一度倒升，高見368.4元，最新跌0.4%。

醫藥股回落，信達生物（1801）跌4%；藥明巨諾（2126）跌4%；泰格醫藥（3347）跌3%；藍籌藥明（2269）跌1.5%；石藥（1093）跌近3%。

【09:20】恒指低開210點

恒生指數開報21735點，跌210點，成交額27.3億元。

京東物流（2618）跌9.78%，報20.75元。公司宣布配股，配售價較周四收市價折讓近一成。京東（9618）亦跌近4%，報232.2元。

美團（3690）今公布業績，績前低開近1%，報145.6元。

騰訊（0700）未能止瀉，今再挫2%，開報358.6元，成交額5億元。