ATM再次遭掟貨　美團放榜前大瀉逾8%　累港股全日跌541點

周四美股三大指數走高，道指升逾300點收市，納指更漲近2%，標普500指數則升近1.5%。不過，中概股再捱沽，拼多多（PDD）收跌9%，京東（JD）亦跌逾4%，拖累恒指ADR收跌75點，收報21870點。



【16:26】港股失守21500點

港股再度低收，更失守21500點，今日跌市受累於美團（3690）等科技股下挫。

恒指收市報21404點，跌541點，國指報7283點，跌244點，科指報4379點，跌229點，成交額為1,476億元。

科技股今日表現極為疲弱，其中會在今日公布業績的美團，勁跌8.2%，收市報135元，阿里（9988）跌5.6%，報107.4元，騰訊（0700）跌2.6%，收市報356.4元，京東（9618）跌5.3%。阿里健康（0241）瀉9.2%，報4.55元。

醫藥股亦成為投資者沽貨對象，藥明康德（2359）挫6.5%，報121.6元，藥明生物（2269）跌8.4%，平安好醫生（1833）瀉10.5%，醫脈通（2192）更大瀉24.1%。

內需及消費股同樣低收，海底撈（6862）挫7.7%，報13.36元，蒙牛（2319）跌5.2%，潤啤（0291）跌2.5%，李寧（2331）跌5.6%。

不過地產及收租股卻獲追捧，恒地（0012）逆市升1.8%，報33.45元，領展（0823）升1.4%。

【13:49】港股險守21300點

港股跌勢在午後明顯加劇，挫逾600點至21300點邊緣，最新報21303點，挫642點，國指報7255點，跌272點，科指跌252點，報4356點。

科技股表現失色，阿里健康（0241）及美團（3690）均瀉8%，藥明生物（2269）挫7.1%。

【12:00】美團跌逾6%

恒生指數收報21590點，跌355點，成交額721億元。

美團績前持續走弱，中午收報138.1元，跌6%。市場估計，第四季經調整虧損達57億元人民幣。

恒生科指跌逾2.5%，中午收報4490點。

【11:20】港股急挫300點

恒生指數跌逾300點，下試21600點關。

美團績前插水，最新跌近6%，報138.4元，成交額22億元。

重磅阿里巴巴（9988）亦挫3.69%，報109.6元。

醫藥股全線走弱，平安好醫生（1833）跌逾8%，藥明生物挫逾6%。信達生物跌近8%，公司旗下信迪利單抗遭美國食品藥品監督管理局拒絕上市申請。

【10:00】大市跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄，至不足100點，重上21900點水平，早段跌幅一度收窄至僅1點。

多隻藍籌股倒升，小米（1810）升逾2%；瑞聲（2018）、舜宇（2382）分別升7%及1%。騰訊（0700）盤中一度倒升，高見368.4元，最新跌0.4%。

醫藥股回落，信達生物（1801）跌4%；藥明巨諾（2126）跌4%；泰格醫藥（3347）跌3%；藍籌藥明（2269）跌1.5%；石藥（1093）跌近3%。

【09:20】恒指低開210點

恒生指數開報21735點，跌210點，成交額27.3億元。

京東物流（2618）跌9.78%，報20.75元。公司宣布配股，配售價較周四收市價折讓近一成。京東（9618）亦跌近4%，報232.2元。

美團（3690）今公布業績，績前低開近1%，報145.6元。

騰訊（0700）未能止瀉，今再挫2%，開報358.6元，成交額5億元。