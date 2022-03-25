美團（3690）第四季經調整淨虧損39.35億人幣　收入升30.6%

美團（3690）收市後公布去年第四季業績，按非國際財務報告準則，期內經調整淨虧損39.35億元（人民幣‧下同），對上一年同期經調整淨虧損則為14.36億元。

美團第四季營收495.23億元，按年增長30.6%；經營虧損50.05億元，按年增75.5%；虧損53.39億元，按年增137.9%。

新業務季度經營虧損率69.5%

由於要大力投資社區團購等新業務，市場早已估計美團去年第四季仍未能扭虧，連蝕5個季度。不過，市場原預期美團期內經調整虧損達57.9億元，惟最終虧損僅逾14億元，可謂好過預期。

於2021年第四季度，新業務及其他分部的收入同比增長58.7%至147億元，但該分部的經營虧損同比擴大至102億元，而經營虧損率69.5%。

去年全年轉蝕235.38億元

全年計，美團去年股東應佔虧損235.38億元，上年同期溢利47.08億元，每股虧損3.9元，不派末期息。

美團去年錄得經調整虧損155.72億元，上年同期溢利31.21億元。

集團表示，2021年，餐飲外賣及到店、酒店及旅遊分部的經營溢利合計由2020年的110億元增長至203億元。新業務及其他分部的經營虧損擴大，主要由於集團對於能夠帶來長期價值的業務領域始終保持投入的決心。

新業務及其他分部的經營虧損由2020年的109億元擴大至2021年的384億元，經營虧損率同比擴大36.6個百分點。