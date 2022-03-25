騰訊小米拼多多業績解讀　阿里回購破中概股紀錄｜巨子一周精選

踏入3月尾業績高峰期，科網巨頭ATMX陸續公布去年業績，騰訊（0700）去年實際僅多賺1% 近10年來最差，股價連日捱沽；電商股拼多多連續三個季度實現盈利，全年扭虧為盈；小米（1810）業績勝預期，手機出貨量全球三甲，支持績後股價向好。



焦點業績之外，市場亦關注中概企業掀起新一波回購浪潮，打頭陣的科網企業是阿里巴巴（9988），扔出250億美元回購計劃，破中概股紀錄，小米亦隨後宣布百億回購。想拆解多間重磅科企業績焦點及未來如何面對監管風險，可參考以下點評。



1、騰訊2021年出售股權獲利千億 今年將更注重效率和成本｜企業熱評

騰訊的管理層對於收入增速放緩已經有所準備，而對應的策略則是降本增效，用馬化騰的話來說，就是要把子彈用在關鍵的戰役上，「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」（閱讀更多）

2、小米加碼百億回購支撐股價 手機高端化前景仍不樂觀｜企業熱評

小米手機在產品體驗上之所以不被高端消費者所接受，一個很大原因就是廣告無孔不入，雖然小米在其MIUI系統上一直試圖改善這一問題，但是廣告收入的一本萬利，決定了小米不可能根本性解決這一問題…（閱讀更多）

3、拼多多2021年財報喜憂參半 營收與用户增長不及預期｜企業熱評

從整個中國電商行業的競爭格局來看，阿里巴巴屬於家大業大的電商老大，雖然過去一年財報也很慘淡，但是瘦死的駱駝比馬大；京東則是精準鎖定中產階級用户，不惜降低利潤率也要打造物流等長期基礎設施，而拼多多則是陷入到兩強的夾縫之中…（閱讀更多）

4、阿里巴巴回購破紀錄 分析︰新獨董財金人脈強 協調中美審計問題

今次已非阿里巴巴第一次擴大回購計劃，早於2020年底，亦即是阿里控股的螞蟻集團史上最大型IPO計劃告吹之時，集團就提出100億美元回購大計。不足1年後，阿里巴巴因網絡平台壟斷，遭破天荒判罰近183億元人民幣，其後在去年8月，阿里再將回購加碼一半...（閱讀更多）

5、小鵬比亞迪特斯拉紛紛提價 中國新能源車企掀起漲價潮｜企業熱評

汽油價格高漲且國際油價短期難以回落的情況下，無論是對沖鋰電池等原材料價格的上漲，還是儘可能讓企業達到盈虧平衡點，新能源車企都有漲價的衝動，這一波席捲全行業的漲價潮很可能延續一段時間，其中，特斯拉的態度又極為關鍵…（閱讀更多）

6、奈雪的茶宣佈大幅降價 高端茶飲定位撐不起股價│企業熱評

融資實力較強的奈雪或許比喜茶、蜜雪冰城等更早實現數字化，卻無法阻擋其他品牌在節省人力、降低租金成本等方面的數字化進程。長遠來看，鑑於新茶飲入門門檻並不高的特色，奈雪很難做到一家獨大...（閱讀更多）

7、中國疫情形勢嚴峻 危及全年經濟增長目標｜巨子點評

雖說中國政府一直在強調政策提前發力，但是一季度即將過去，經濟刺激政策仍然是「雷聲大雨點小」。可以說，死灰復燃的疫情讓中國的宏觀調控政策無法在一季度充分發力，這將嚴重拖累中國...（閱讀更多）

8、微博墮「預除牌名單」 為何未有觸發中概股急跌？｜巨子點評

微博對於上市地的業取態，和早前遭同列「預定除牌名單」的五間中概股，本來就有明顯分別...（閱讀更多）