恒指二萬二行人止步?　專家料反彈浪未完　次季目標重上二萬四

港股一周走勢可謂「虎頭蛇尾」，恒指一度重上二萬二，自本月低位18235點，反彈最多逾4,000點，不過轉捩點之一是重磅股騰訊（0700）業績後股價捱沽，拖累大市連挫兩日，全周埋單計恒指基本持平。然而，專家對後市不悲觀，認為中國要力爭全年經濟增長5.5%，必然會再出手谷經濟，相信恒指低位反彈浪未完，在第二季有望重上二萬四。



大市日均成交升至逾1400億元

從一周港股成交額看，過去五日的大市日均成交皆超過1,400億元，交投明顯轉活躍，特別是港股升至全周最高位、即22400點以上當日，成交額超過1,700億元，是一周來最高。

總結全周，恒指先高後低累跌0.04%或7點，收報21404點。恒生科指跌幅較大，累跌2.35%或105點，重返4300點水平。

恒指一周走勢先升後回，既受到外圍俄烏戰局持續一個月仍未停火；中概股美國上市審計問題等影響，同時，其中一個轉捩點是重磅股騰訊業績令市場失望（資料圖片）

騰訊績後連挫兩日 成大市轉捩點

恒指一周走勢先升後回，既受到外圍俄烏戰局持續一個月仍未停火；中概股美國上市審計問題等影響，同時，其中一個轉捩點是重磅股騰訊業績令市場失望，集團去年全年業績後，股價連續兩日捱沽，由近400元水平跌至不足360元，重返一周前低位。

雖然騰訊業績增幅創近十年最低，令市場失望，不過分析師認為着眼點不應是過去一年的表現，而是今年集團如何能夠在強監管下尋覓增長空間。同時相信今年內地要「穩增長」的前提下，網路平台行業監管的最壞時間已經過去。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，今年首季內地經濟受到疫情打擊，相信未能達到5.5%增長；因此，在下季度開始，內地肯定會加大刺激經濟，包括貨幣政策進一步寬鬆，對港股有明顯支持。（訪者提供）

中國經濟要達標 刺激政策可期將撐港股

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，相信整體而言，對科網平台行業的政策風險明顯減低。自從上星期國家副總理劉鶴在金融委會議上發言，特別是表明內地監管機構，要「慎重出台收縮性政策，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。」他認為已是暗示監管機構不要再出台會影響重點企業股價的政策。

另外，從中國今年要達到5.5%經濟增長目標的角度看，由於今年首季內地經濟受到疫情打擊，相信未能達到5.5%增長；因此，在下季度開始，內地肯定會加大刺激經濟，包括貨幣政策進一步寬鬆，認為對港股有明顯支持。

安里黃偉康：恒指有望複製2019年初升勢

他相信現時港股整體走勢，和2018年底至2019年初相似，特別是貨幣政策上，當時中美亦是一方收水、一方放水。受到中美貿易戰等因素及美國收水等因素拖累下，恒指在2018年下半年經歷了持續半年跌勢，不過期間中國人行接連下調存款準備金率「放水」，即使美國仍處貨幣緊縮周期下，恒指仍然能逐步低位反彈。

恒指2018年急挫後 2019年初連升4個月

回看2018年底至2019年初恒指走勢，恒指在2018年全年急挫近14%，跌幅逾4,000點後，在2019年初展開反彈，一口氣連升4個月，自低位25000點攀升至30000萬點大關。

對於後市走勢，黃偉康認為恒指在20700點至20800點左右有強大支持，憧憬內地達成今年經濟目標持續放水，第二季恒指上望24000點。

另外，雖然中概股受到中美兩國對企業審計方式存分歧，不過認為雙方仍然在積極溝通，達成可行的妥協方案，對科網龍頭股看法不悲觀，相信恒生科指在第二季有望重返俄烏開戰前水平，上望5600點。