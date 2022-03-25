世茂盈警料去年少賺62%　羅兵咸已辭任核數師　中匯安達接任

世茂集團（0813）發盈警，預料截至12月底止股東應佔溢利及股東應佔核心溢利，分別按年下跌62%及57%。

公司指出盈利下降主要由於受去年下半年房地產行業嚴峻環境影響，錄售收入下降且毛利率下降，計提的存貨減值﹑應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加，市場競爭劇烈及銷售難度增加，導致行銷及市場推廣成本支出增加，以及出售項目股權錄得虧損等綜合因素所致。

公司指出會在本月31日刊發去年未經審核的全年業績報告。

公司又表示羅兵咸永道事事務所，已於周四（24日）辭任公司核數師，又指出對方於辭任函內指出，其要求提供關於涉及公司合營企業及聯營公司的若干信託貸款安排資料，公司已就該等安排進行檢閱，以及由於新冠肺炎疫情引致的限制，公司未能於周四完成檢閱及提供對方要求的資料，因此羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

公司由於未能與羅兵咸就完成審核的時間表及可能額外費用達成一致意見，因此董事會認為委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下，盡快完成審核工作符合公司及股東的最佳利益，並決議決羅兵咸辭任。

公司指出已委任中匯安達為新核數師，直至下屆股東周年大會結束。