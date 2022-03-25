安樂工程去年賺3.14億元　第二次中期息7.25仙

安樂工程（1977）公布截至去年12月底止全年業績，擁有人應佔溢利為3.14億元，按年增加4.2%，派第二次中期息7.25仙，連同第一次中期息，全年派息11.27仙。

公司指出去年收益為53.5億元，按年增加4.3%。

截至去年12月底，未完成合約價值為113.09億元。

安樂工程由律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶共同持有。

公司指出，將繼續專注於業務基礎，克服未來各種挑戰和不明朗因素，例如新冠疫情帶來的衝擊。公司將實踐有利集團業務的最佳方案，主動識別和降低風險，並作出審慎管理，例如人力資源及材料成本波動，亦會透過採取對沖措施來避免有關風險，審慎應對外匯市場波動。

公司又表示將在適當時機物色具有協同效益的業務夥伴，擴展業務版圖、開拓新商機及建立新收益來源，與TEI合作，並於英國開展業務的成果，正正實現了以上願景。

公司表示憑藉穩健的財務狀況，加上在本地和國際巿場如大灣區、大洋洲及歐洲等地湧現的龐大增長機遇，將繼續為股東創造價值，推動業務增長，透過客戶和持份者為經營所在社區作出貢獻。