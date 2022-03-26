炒股炒出禍　這家A股藥企因投資而盈利腰斬　最大持倉竟是小米

港股市場自去年第二季起表現疲軟，今年更一度挫至六年新低，除了一眾散戶投資者恐面臨浮虧，上市公司亦損手導致盈利減退。

《路透》報道，曾在「炒股」上嚐到甜頭的A股上市藥企雲南白藥（深：000538），其公布去年業績，扣除與企業經營無關的一切收入與開支後得到的淨利潤按年增長15.2%，惟淨利潤卻按年大跌49.2%，原因是投資收益大減。

雲南白藥因持有的小米（1810）、恆瑞醫藥（滬：600276）、騰訊（0700）等股份，均在去年大跌，導致雲南白藥錄得16億元報告期虧損，亦是致其純利近乎腰斬的主因。

雲南白藥周五公布，公司去年清倉所持有的恆瑞醫藥、騰訊，兩筆投資的初始投資成本分別為4.3億元和8.7億元，最終分別錄得2.11億元和1.05億元的報告期虧損。

而為公司帶來最深傷害的，是雲南白藥第一大重倉股小米。截至去年末，雲南白藥持有的小米股票賬面價值為17億元，較年初31.48億的賬面價值大幅減少，期間出售金額僅為4,344萬元，最終給雲南白藥帶來14.04億元報告期虧損。不過，雲南白藥的最初投資成本為16.32億元，至今賬面仍見盈利。

2020年，雲南白藥在證券投資上錄得23.31億元盈利，當時小米則佔了其中的15.16億元。