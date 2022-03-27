陳茂波：首季度經濟將陷入收縮　打斷連續四季度復蘇勢頭

財政司司長陳茂波今（27日）以「風雨中的第一季」為題發表網誌，他形容2022年的第一季度充滿驚濤駭浪，新冠疫情第五波兇猛來襲，累計死亡人數已近7,000人，單日新增確診宗數曾超過7萬宗；此波疫情亦對經濟造成沉重打擊，最新失業率急升0.6個百分點至4.5%，而且還會繼續攀升；恒生指數過去一段時間亦大幅波動，曾在兩天內急跌一成，恒生科技指數自2月底更在兩周內下跌超過三成。

他指，不同經濟環節的數據均反映著當前形勢壓力之大。例如，本港的零售銷售勢將結束連續十二個月的升勢，在2月再次出現下跌。至於出口增速亦將放緩。故此，本港經濟第一季度無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復蘇的勢頭。

然而，陳茂波強調自己對香港經濟前景有著絕對及無比堅定的信心。他指，只要對大局有準確研判，抓準大勢，積極應對，並把握好國家的發展和支持，便能夠跨越短期的挑戰，邁步向前。

他認為，香港作為國際城市，如何在貫徹落實「市民健康和生命至上」、「動態清零」及與內地通關等目標的同時，逐步有序恢復與外地聯繫，也是十分實在、需要積極應對的問題。

陳茂波又指，在有效管控疫情上，需取得全局的勝利，即既要遏止疫情也要穩住經濟；既要穩住內部狀況也要兼顧外部情勢。概要來說，就是必須以人民健康和生命至上為目標，按著「動態清零」的策略，保護市民、穩住經濟，同時以切實可行的手段保持對外聯繫。