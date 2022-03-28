騰訊3億元回購　美團績勝預期　恒指企穩廿天線望反彈｜港股早評

港股上周表現「虎頭蛇尾」，二萬二大關得而復失，不過尚能企穩20天線（約處21282點） 。中概股美國審計問題及科網龍頭股業績主導後市，首先中概股方面，據內媒消息指，部份中概股公司和投資機構周日參加中證監交流會，現時中美雙方監管機構持續進行磋商。至於藍籌股美團（3690）上季經調整虧損較預期少，另外，騰訊（0700）上周五（25日）斥3億元開始回購。相信恒指經過兩日下挫後，今日料有望回升。



部份中概股公司和投資機構周日參加中證監交流會，現時中美雙方監管機構持續進行磋商。(資料圖片)

據報中美雙方監管機構就審計相向而行

針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，據《中國證券報》引述一名接近內地監管部門業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。

報道指出，部份中概股公司和投資機構於昨日（27日）參加中國證監會舉行視頻交流會，會議主要聽取市場人士對中概股近期情況的意見。對於關於市場普遍關心的中美審計監管合作進展，中證監並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示瞭解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。這與美方近期披露的信息是一致的。

大市值中概股表現靠穩

中概股股價表現上，市值較大的中概股在美股市場表現靠穩，當中市值最大的阿里巴巴（9988）及拼多多股價跌近2%，京東跌近3%，網易則升近2%。

此外，美股上周五個別發展，當中道指收市升逾150點，升幅0.4%，連升兩周，標指升0.5%走勢相若，納指則表現偏軟，跌22點或0.16%。

小米集團耗資4986.7萬元回購346萬股（小米官網）

騰訊小米啟動回購

科網龍頭股ATMX方面，騰訊上周宣布業績後股價連挫兩日，但同時開始股份回購計劃，在周五耗資3億元回購83.8萬股股票，回購價介乎352.8至365元。同日，小米集團（1810）耗資4,986.7萬元回購346萬股，回購價介乎每股14.3港元至14.48港元。

美團上季虧損39億較預期細

另外，美團上季經調整虧損少過預期，經調整虧損按年擴大174%至39.35億元（人民幣‧下同），好過預期的蝕57.9億元。收入按年升30.6%至495.23億元略勝預期的493.2億元。

美團創辦人、首席執行官（CEO）王興出席分析員會議時稱，上季疫情及宏觀經濟因素影響部分主營業務需求。王興指出，西安、大連及重慶等地實施嚴格防控措施，抑制部分消費者需求。內地宏觀環境轉弱，用戶選擇其他許多選項或降低購買頻率，不過期內中高頻次用戶規模及其外賣訂單頻率增加，讓外賣業務上季表現具彈性。集團美股表現先挫後回，收市跌幅收窄至0.4%。