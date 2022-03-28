港股升幅午後略收窄　科指企穩4400點｜持續更新

美國股市於上周五（25日）反覆高收，不過上海周日晚宣布封城，惟上交所公布了30項確保市場平穩運行措施，相信有助穩定市場人士信心。



【15:06】港股升213點

港股在午後維持逾200點升幅，恒指最新報21617點，升213點，國指升87點，報7371點，科指升87點，報4467點。

【12:22】港股早段反覆上揚

港股今早相對反覆。受到上海分區封城應該，大市曾跌逾200點，其後上揚，一度迫近21800點，其中美團（3690）表現較突出。

恒指中午收市報21685點，升278點，國指升127點，報7411點，科指升133點，報4512點，成交額為839億元。

美團飆14.4%，表現相當可人，中午收市報154.4元，騰訊（0700）升3.8%，報370元，阿里（9988）升3.6%，報111.3元。

油股亦有好表現，中石化（0386）升5.1%，報3.9元，中海油（0883）升4.9%，報10.76元。

醫藥股方面，阿里健康（0241）升5.5%，報4.8元，藥明生物（2269）升4.1%，報66.2元。

啤酒股潤啤（0291）逆市跌3%，為表現最差藍籌股。

【10:53】港股升幅擴至逾300點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報21714點，升309點，國指升129點，報7413點，科指報4519點，升140點。

醫藥股回升，藥明生物（2269）及阿里健康（0241）分別揚逾4%。

【10:32】美團升幅擴大至逾一成

季績好過預期，加上內地疫情反彈，美團﹙3690﹚升幅擴大至逾一成，現報149.5元，升10.74%。

【10:10】港股再次上揚

港股再次轉向，恒指最新報21524點，升119點，國指最新報7338點，升54點，科指最新報4440點，升61點。

【09:37】港股轉跌

港股掉頭下跌，恒指跌134點，報21270點，國指跌49點，報7234點，科指報4337點，跌41點。

上海宣布分區封城，今日滬深股市均向下，上證最新報3183點，跌0.9%，深成最新報11940點，跌1.1%。

個股方面，上周五已公布業績的東方海外（0316）瀉17%，報182元。

【09:26】港股高開17點

恒指最新報21422點，高開17點，國指最新報7302點，高開18點，科指最新報4380點，高開1點。

美團（3690）上周五已公布去年全年，最新報143元，高開5.9%，而在上周五斥資3億元回購的騰訊（0700），高開0.4%。

至於多賺逾倍的中石化（0386），高開4.9%。

重磅股滙豐（0005）高開0.8%，報53.2元。