內房股普跌　世茂跌超3%　羅兵咸永道傳淡出民企內房審計

內房深受債務危機影響，四大會計師之一的羅兵咸永道據報計劃退出內房民企的核數工作。內房股今早普跌，世茂集團（0813）跌超3%，富力地產（2777）跌4%，雅居樂（3383）跌0.49%，惟融創中國（1918）升逾3%。

據《REDD》引述兩位接近羅兵咸永道的消息人士透露，該行計劃逐步退出對中資民營房企的審計業務，並在2021年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」的審計報告。

羅兵咸永道亦是中國恒大（3333）的核數師，翻查資料，財務匯報局去年10月公布，為保障公眾利益，會就中國恒大有關持續經營的匯報展開調查，並對其核數師羅兵咸永道上年度帳目進行的審計展開調查。財匯局質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報準則」，以及羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則。

此外，羅兵咸永道在本月已辭任寶龍地產（1238）、世茂集團（0813）及融信中國（3301）2021年度業績審計的核數師，今年初也辭任合生創展（0754）核數師一職。而融創中國（01918）等也發出警告，可能要延遲發表去年度業績。

另外，上置集團（1207）公布，公司持有51%的「上海金心」訂立了一系列銀團貸款協議及相關延期協議，內容有關最高本金額50億元（人民幣‧下同）的貸款，其中本金44.5億元已提取，貸款項下有一筆1.815億元應計利息須於本月21日由上海金心到期償還，然而應計利息於當日及至今尚未清償。