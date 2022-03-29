四大內銀將放榜　農行年內升勢最強　派息會否予驚喜？｜業績前瞻

四大內銀股將相繼在本周公布去年全年業績，綜合市場分析預測，四大內銀全數盈利增長料達高單位數，當中建行（0939）升幅更有機會突破雙位數。盈利增長之外，股息增幅亦值得留意，近日多間「中字頭」國企慷慨派息，四大內銀能否與其他國企「睇齊」，在派息為股東帶來驚喜呢？



股價走勢上，在今年以來的港股跌市之中，內銀股是少數能夠逆市有升幅的行業板塊。四大行之中，以農行（1288）的股價升幅最突出，年初至今累計升幅近10%。至於中行（3988）、建行及工行（1398）今年累升6%至8%，全部都跑羸同期大市表現（恒指同期累挫達7%）。

今年以來的港股跌市之中，內銀股是少數能夠逆市有升幅的行業板塊。四大行之中，以農行的股價升幅最突出，年初至今累計升幅近10%。﹙圖片來源︰路透社﹚

中信行業績後股價連日造好 重返9個月高

近期內銀股公布業績後，股價表現亦普遍向好，特別是上周中信行（0998）公布業績後，股價連升兩日，不但突破一個月高位，更重返9個月高位。因而更吸引市場目光放在即將公布業績的四大內銀股身上。

周二中行及建行將發去年成績表；周三緊接發業績的是農行及工行。綜合市場及券商預測，四大內銀全數盈利增長料達到高單位數，當中建行升幅更有望達到雙位數，券商野村預期，受惠資金成本下跌，建行去年盈利有望增逾12%，看法是一眾券商之中最樂觀。

上周中信行公布業績後，股價連升兩日，不但突破一個月高位，更重返9個月高位(資料圖片)

建行盈利增幅料最強 有望超過10%

回看去年人行的貨幣政策，已經開始寬鬆周期，在加大向企業貸款的政策方向上，投資者憧憬內銀可望「做大個餅」，貸款業務持續增長。人行在去年12月，將一年期貸款市場報價利率（LPR）下調0.05厘至3.8厘，是事隔一年半以來的減息。同時，年內亦兩度全面調低金融機構存款準備金率。

多間國企慷慨派息 內銀股息增長成焦點

在業務增長的同時，投資者更關注內銀股如何回饋股東。由於近期多間國有中資企業，都向股東慷慨派息，例如中資電訊股中移動中電信接連提高派息比率；石油股中石化 （00386） 業績造好，將盈利的80%分派予股東，令股息率急升至逾15厘後，作為百業之母的國有內銀股，能否與其他國企「睇齊」，在派息方面為股東帶來驚喜呢？

綜合市場分析預測，四大內銀全數盈利增長料達高單位數，當中建行升幅更有機會突破雙位數。(資料圖片)

股息增幅看建行及農行 最樂觀或多派10%

在股息率方面，現時以農行及中行的預測股息率超過７厘以上，是四大行中最高。不過，券商統計，在盈利增長支持下，相信去年股息增長「最樂觀」的，或是建行及農行，預期兩間內銀的股息額增長「最樂觀」，有機會按年增派10%以上股息。

相反，券商估計，中行去年的股息增長或會較遜色，按年增長約為5%至6%。中行的派息增長或會不及同業，相信是和中行的息差走勢有一定關係。

根據四大行去年中期業績報告，工農建三行的淨息差是一致超過2厘的；然而，中行的淨息差水平卻為最低，僅是1.76厘（按年下降了9個基點）。可以反映，中行在借貸業務上的利潤率，較同業為低。在息差走勢上，中行行長劉金以往在業績會上回應媒體提問時指出，內地的存款利率的市場沒有什麽大的變化，中行本身的負債管理也沒有什麽太大的變化，如果息差表現有所承壓，主要說明中行支持實體經濟、減費讓利方面做得比較好，並認為「這個問題本身是一種表揚」。