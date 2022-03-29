內房股普遍下跌　融創瀉17%　京東健康擬回購飆15%｜持續更新

俄烏之間談判傳來正面消息，對周一（28日）美股表現產生刺激作用，道指成功高收。今早亞太股市亦受到市場氣氛帶動而上揚。不過油價回落，或對油股產生壓力。另一方面，四大內銀即將公布業績，內地金融股或成為投資者關注點。



【09:49】內房股普遍下跌

內房股今早普遍向下，碧桂園（2007）升1.6%，報5.6元，龍湖（0960）跌1.7%，中海外（0688）跌1.9%，融創中國（1918）因延遲公布業績，將於4月1日停牌，最新報4.06元，瀉17.8%。

京東健康（6618）擬回購，飆15.1%，報48.3元。

【09:40】農夫山泉績後揚逾6%

港股升幅擴大，恒指最新報21919點，升234點，國指升101點，報7497點，科指升102點，報4596點。

農夫山泉（9633）昨日已公布業績，今日表現理想，最新報40.55元，升6.6%。

藥明生物（2269）升4.6%。

【09:27】港股高開86點

港股高開86點，報21771點，國指報7430點，高開34點，科指高開43點，報4537點。

京東健康（6618）擬回購30億元股份，今早高開8.5%，報45.5元，母企京東（9618）則高開1.4%，上日勁升逾11%的美團（3690）今早延續強勢，高開1.7%。

油價回落並無對油股帶來太大影響，中海油（0883）高開0.6%。

重磅股滙豐（0005）低開0.8%。