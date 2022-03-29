港股升幅擴大至逾200點　海底撈揚近7%｜持續更新

俄烏之間談判傳來正面消息，對周一（28日）美股表現產生刺激作用，道指成功高收。今早亞太股市亦受到市場氣氛帶動而上揚。不過油價回落，或對油股產生壓力。另一方面，四大內銀即將公布業績，內地金融股或成為投資者關注點。



【15:06】港股升幅擴大至逾200點

港股升勢擴大，恒指最新報21893點，升208點，國指最新報7489點，升93點，恒生科指升87點，報4581點。

海底撈（6862）及阿里健康（0241）均升約7%。

【13:36】港股升幅擴大

港股升幅在午後略為擴大，恒指最新報21816點，升131點，國指升60點，報7456點，科指升51點，報4545點。

碧桂園服務（6098）在中午公布業績後掉頭向下，最新報31.8元，跌3.3%。

【12:22】港股半日升不足百點

港股今早曾收復21900點，可是未能企穩。個股方面，除卻美團（3690）外，阿里健康（0241）亦延續上日強勢。

恒指中午收市報21783點，升98點，國指中午收市報7445點，升48點，科指最新報4529點，升34點，成交額為675.6億元。

科技股今日表現仍相當突出，美團揚5.6%，報159.1元，至於擬斥30億元進行回購的京東健康（6618）飆15.6%，騰訊（0700）升2.2%，報374.4元，阿里（9988）升1.6%。阿里健康升7.4%。

內房股方面，藍籌股碧桂園（2007）揚4.5%，報5.76元，龍湖（0960）跌1.8%，報37.85元，而預告無法於本月底公布去年全年業績的融創（1918），曾瀉2成，報3.98元，跌19.4%。

昨日已公布全年業績的農夫山泉（9633），中午收市報38.95元，升2.4%，同樣已於昨日發出成績表的萬洲（0288），升1.1%。

不過小米（1810）卻大跌7.3%，半日報13.42元。

【10:23】恒指升幅收窄至143點

港股升幅收窄，恒指最新報21828點，升143點，國指報7472點，升76點，科指報4566點，升72點。

融創（1918）跌幅擴大，曾低見3.85元，最新報3.98元，跌19.4%。

【09:49】內房股普遍下跌

內房股今早普遍向下，碧桂園（2007）升1.6%，報5.6元，龍湖（0960）跌1.7%，中海外（0688）跌1.9%，融創中國（1918）因延遲公布業績，將於4月1日停牌，最新報4.06元，瀉17.8%。

京東健康（6618）擬回購，飆15.1%，報48.3元。

【09:40】農夫山泉績後揚逾6%

港股升幅擴大，恒指最新報21919點，升234點，國指升101點，報7497點，科指升102點，報4596點。

農夫山泉（9633）昨日已公布業績，今日表現理想，最新報40.55元，升6.6%。

藥明生物（2269）升4.6%。

【09:27】港股高開86點

港股高開86點，報21771點，國指報7430點，高開34點，科指高開43點，報4537點。

京東健康（6618）擬回購30億元股份，今早高開8.5%，報45.5元，母企京東（9618）則高開1.4%，上日勁升逾11%的美團（3690）今早延續強勢，高開1.7%。

油價回落並無對油股帶來太大影響，中海油（0883）高開0.6%。

重磅股滙豐（0005）低開0.8%。